EVS: Pilotprojekt zu zentralisierter Produktion mit 5G-Zuspielung

Eine Aufführung am Theater in Liège wurde mittels cloud- und 5G-gestützter Live-Übertragung an über 70 Schulen in Belgien gezeigt.

In Zusammenarbeit mit dem Telekom-Provider Orange Belgium und anderen Partnern realisierte EVS ein Pilotprojekt, bei dem 5G-Technologie genutzt wurde, um Live-Theateraufführungen in Schulen an mehr 70 Schulen in Belgien zu übertragen.

EVS nutzte dabei seine Flex-Production-Technologie.

Das am 5. Oktober 2023 durchgeführte Pilotprojekt wurde von der belgischen Regierung unterstützt Projekt, von technischer Seite aus ging es dabei, die Vorteile des Einsatzes von 5G-Technologie und Remote-Produktionen aufzuzeigen. Weitere Partner von EVS und Orange Belgium waren das Co-Working- und Startup-Zentrum La Grand Poste, die Bildungseinrichtung Wallonie-Bruxelles Enseignement und das Filmproduktionsunternehmen Playtime Films, die alle zusammen mit dem Théâtre de Liège kooperierten, um die Live-Übertragung das Theaterstück »Andromache« zu realisieren.

So konnten live an über 70 Bildungseinrichtungen in Brüssel und dem französischen Sprachgebiet von Belgien rund 10.000 Schülerinnen und Schüler dieses Theaterstück verfolgen, das der griechischen Mythologie entstammt.

In Liège liegt der Hauptsitz von EVS und die Übertragung fiel mit dem 10jährigen Jubiläum des Theaters der Stadt zusammen.

Das Theater-Setup umfasste mehrere UHD-Kameras, deren Signale jeweils mit einem Field-Encoder von LiveU über das 5G-Mobilfunketz von Orange Belgium an einen zentralen Kontrollraum im La Grand Poste übertragen wurden. Die LiveU-Encoder basierten dabei auf dem bewährten LRT-Protokoll (Reliable Transport Protocol) von LiveU und gewährleisteten Live-Streams in höchster Qualität und mit extrem geringer Latenzzeit über das 5G-Netzwerk.

Im Mittelpunkt des Kontrollraums stand ein zentrales Produktionssystem von EVS, das den gesamten Live-Produktionsprozess orchestrierte. Ergänzend unterstützte die MediaHub-SaaS-Lösung von EVS den Austausch und den schnellen Zugriff auf Videoinhalte für die Erstellung von Clips, Highlights und Langform-Inhalten, die dann nahtlos über das Internet bereitgestellt werden konnten.

Die von Wallonie-Bruxelles Enseignement ausgewählten Bildungseinrichtungen hatten kostenlosen Zugang zur MediaHub-Plattform von EVS, die als Speicher für das gesamte am 5. Oktober 2023 aufgezeichnete Material diente. Die Schülerinnen und Schüler können nun von jedem beliebigen Ort aus auf die aufgezeichneten Inhalte des Theaterstücks zugreifen, und durch die Integration von MediaHub mit der cloud-basierten Videobearbeitungsplattform von Blackbird können sie ihre eigenen Bearbeitungen und Highlights der Aufführung direkt in der Cloud erstellen. Die Schülerinnen und Schüler wurden zuvor von EVS in der Navigation und Nutzung dieser dynamischen Plattform für die Bearbeitung und Produktion von Inhalten geschult — eine Maßnahme, um die nächste Generation von Content-Erstellern zu interessieren und zu fördern.

Das Projekt war also nicht nur ein innovatives technisches Vorzeigeprojekt ergänzt um eine Bildungskomponente, sondern zeigte auch, wie 5G die Flexibilität von Remote-Produktionen erhöht und gleichzeitig Kosten und Umweltauswirkungen reduziert.

Nicolas Bourdon, Chief Marketing Officer bei EVS: »Die 5G-Technologie wird die Reisetätigkeit von Produktionsteams drastisch reduzieren, was zu einer erheblichen Verringerung der CO 2 -Emissionen führt. Durch die Zentralisierung der audiovisuellen Produktions-Tools mit Hilfe der 5G-Technologie sparen wir Ressourcen, was sich wiederum auch in einer Senkung der Betriebskosten für die Veranstaltungsproduktion niederschlägt. Dank dieser Zentralisierung kann man sich leicht vorstellen, an einem einzigen Tag verschiedene Produktionen zu realisieren, etwa Fernsehdebatten am Morgen, Nachrichtensendungen am Mittag, Theateraufführungen am Nachmittag und regionale Sportereignisse am Abend — alles mit derselben Infrastruktur. Dies eröffnet kleineren Veranstaltungen die Möglichkeit, durch die zugängliche, professionelle Verbreitung audiovisueller Inhalte ein größeres Publikum zu erreichen.«

Renaud Falise, 5G & IoT Strategic Manager bei Orange Belgium: »Das Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Welt der Live-Video-Technologie und zeigt das immense Potenzial von 5G und seinen praktischen Anwendungen. Wir haben im Oktober 2021 ein erstes Orange 5G Lab in Antwerpen und 2022 ein zweites in der ikonischen Grand Poste in Liège eingeweiht und damit unsere Rolle als Impulsgeber für innovative Lösungen unter Nutzung des 5G-Netzes von Orange Belgium unter Beweis gestellt. Die Live-Aufnahme im Théâtre de Liège ist ein Beweis für die enormen Möglichkeiten, die diese bahnbrechende Technologie eröffnet.«