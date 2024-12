Darts-WM im Ally Pally

Sport1 präsentiert die PDC Darts-Weltmeisterschaft bis zum 3. Januar 2025 bereits zum 21. Mal live im Free-TV.

In diesem Jahr überträgt der Sender bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV: Von der Darts-WM 2025 zeigt Sport1 von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 10 Livestunden täglich auf dem Programm.

Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans zudem wieder auf 19 Tage Darts freuen.

Insgesamt stehen 19 Tage Darts auf dem Programm. Katharina Kleinfeldt moderiert und liefert ab WM-Beginn Interviews sowie Eindrücke aus dem »Ally Pally«. Als Experte ist der achtfache WM-Teilnehmer Max Hopp an ihrer Seite. Begleitet werden die Übertragungen von Kommentator Basti Schwele zusammen mit dem dreifachen WM-Teilnehmer Robert Marijanovic.

So präsentiert Sport1 die DartsWM digital

Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf Sport1.de, in der Sport1 App sowie auf YouTube übertragen.

Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von Sport1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Unter anderem stehen Exklusiv-Interviews mit den deutschen WM-Startern Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Kai Gotthardt an. Dazu liefert Sport1 in diesem Jahr hautnahe Eindrücke aus der »London WG« des Sport1-Teams, das neben dem On-Air-Personal auch einen Reporter für die digitalen Plattformen und einen Social-Redakteur umfasst.

Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu wird es erstmals ein Tippspiel geben, bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert »Checkout – Der Darts-Podcast«, der auf Sport1.de, in der Sport1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint. In den Folgen vor WM-Start stellen die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger die WM-Teilnehmer in zwei XXL-Vorschauen vor und begrüßen auch Stars zum Interview. Während des Turniers gibt es dann ein tägliches Round-Up zu hören.