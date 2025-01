Magische Transformationen mit Panasonic und Projektil

Zusammen mit Panasonic kreiert das Künstlerkollektiv Projektil immersive Shows in historischen Gebäuden.

Panasonic Connect kooperiert mit Projektil, einem international renommierten und erfolgreichen Künstlerkollektiv aus Zürich, das als Weltmarktführer in der Bespielung von Kirchen und historischen Gebäuden bekannt ist. Gemeinsam schaffen sie beeindruckende, immersive Erlebnisse.

Mit der technischen Unterstützung durch Panasonic erschafft Projektil immersive Shows, die sich nahtlos in das Ambiente historischer Gebäude integrieren. Neben dem künstlerisch-unterhaltsamen Aspekt ist dabei insbesondere die nachhaltige Nutzung der historischen Räume als Show-Locations von entscheidender Bedeutung: Die Einnahmen der Shows helfen, einen Teil der Betriebskosten der Gebäude zu decken und neue Besucherkreise zu erschließen.

Bei den Inszenierungen kommen vornehmlich leistungsstarke 3 Chip-DLP Projektoren von Panasonic zum Einsatz. Diese zeichnen sich neben hoher Bildqualität auch durch ihre Dauerlaufeigenschaften aus, was sich gerade im Umfeld häufig stattfindender Darbietungen bezahlt macht. Darüber hinaus sind die Geräte aufgrund ihrer kompakten Bauweise und flexiblen Positionierungsmöglichkeiten ideal geeignet für Einsätze an wechselnden Orten.

Panasonic steht Projektil nicht nur bei der Planung und Umsetzung seiner immersiven Shows bei technischen Fragen beratend zur Seite, sondern ermöglicht es dem Künstlerkollektiv auch, Ideen und Projektoren vorab ausgiebig zu testen. Darüber hinaus tauschen sich die beiden Kooperationspartner eng über Herausforderungen bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Projektoren für Installationen aus. Ziel ist es, Verbesserungspotenziale zu entdecken und in die Produktentwicklung einfließen zu lassen.

Neue Wege, Geschichten zu erzählen

Bei Projektil arbeiten visuelle Künstler, Musiker, Programmierer, Technologen und Designer als multi-disziplinäres Team an der Schnittstelle von Kunst und Technologie.

Mit ihren digitalen und immersiven Kunst-Shows kreieren sie innovative Erlebnisse. Diese sollen Zuschauer inspirieren, wecken Neugier und lassen Besucher:innen in neue Welten eintauchen. Die Art-Shows von Projektil verbinden faszinierende Animationen, die präzise mit Panasonic-Projektoren auf die Wände gemappt werden, mit eigens komponierter und aufwändig produzierter Musik. Diese harmonische Verschmelzung von Bild und Klang hebt das visuelle Erlebnis auf eine neue Ebene und lässt die Zuschauer:innen vollkommen in die Kunst eintauchen. Auch interaktive Komponenten kommen bei einigen der Attraktionen zum Einsatz.

Kooperation im Rahmen zweier Show-Konzepte

Die Kooperation von Panasonic und Projektil fokussiert sich zunächst auf ausgewählte Tour-Destinationen der globalen Eonarium-Tour, die bereits über 30 Städte in Europa und den USA bespielt hat, und das Fix-Venue-Konzept DAIA (Digital and Immersive Art). Beide Shows finden bevorzugt im Herbst und Winter statt, denn die leuchtenden Projektionen kommen in den dunklen Monaten noch besser zur Geltung, wenn weniger Licht durch Fenster oder Türen eindringt. Sie sind dann für einen Zeitraum von zwei bis vier Monaten in verschiedenen europäischen Städten zu Gast, wobei jede Show individuell an den jeweiligen Veranstaltungsort angepasst wird.

Eonarium tourt weltweit und ist gerade in der Frankfurter Dreikönigskirche, in der Stuttgarter Johanneskirche, in Lyon oder auch Marseille, in der Casa Cardinale Ildefonso Schuster in Mailand, in der St. George’s Hall in Liverpool oder in der Iglesia de la Encarnación de Bilbao zu sehen.