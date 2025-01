Jonas Brothers nutzen Prodigy

Die Toningenieure von Jonas Brothers entscheiden sich für DirectOut-Lösungen, um ihre Welttournee zukunftssicher zu machen.

DirectOut wurde für die World Tour von Jonas Brothers ausgewählt. Adam Robinson, Front of House-Ingenieur, und Systemingenieur Cameron Manes erklären, wie sie sich für Prodigy.MP für die System- und Redundanzanforderungen von Jonas Brothers entschieden haben.







»Früher haben wir verschiedene Systemprozessoren verwendet, aber es hatte den Anschein, als würde dies unseren Klang verfälschen. Deshalb wollten wir nach einer neuen Lösung suchen, die uns die gewünschte Flexibilität bietet, ohne das Signal zu beeinträchtigen«, erinnert sich Manes. »Wir mussten unser System zukunftssicher machen und auf die wachsenden Anforderungen der Produktion während der gesamten Tournee reagieren, aber auch die gewünschte Klarheit beibehalten.«

Robinson und Manes, die sich selbst als Technikfreaks bezeichnen, waren begeistert von der Möglichkeit, die Kontrolle über ihr Audiosystem zu erweitern, und interessierten sich für den Grad der Autonomie, den DirectOut und Globcon bieten konnten. Sie testeten verschiedene Karten, und der Austausch war dank des modularen Aufbaus der Prodigy-Serie einfach.

Manes verwendet Globcon und eine Stream Deck-Schnittstelle, um mehrere Prodigy-Geräte und sein Wiedergabesystem zu steuern, sowie Prodigy.MP, um die Smaart-Software für akustische Tests und Messungen zu steuern.

»Prodigy ist zu meiner Smaart-Schnittstelle geworden. Ich brauche keinen separaten Smaart-Computer mehr und kann alle meine drahtlosen Mikrofone beliebig routen«, sagt Manes. »Wir verwenden eine ganze Reihe von drahtlosen Mikrofonen für die Systemmessung und -abstimmung. Mit Prodigy kann ich diese an unsere Front-of-House-Konsole weiterleiten, sodass sie für Adam an der Konsole und in Smaart sichtbar sind.«

Bei einmaligen Auftritten oder Fly-Ins stellt das Team manchmal fest, dass das bereitgestellte Soundsystem nicht genau das ist, was sie sich erhofft hatten; die Frontfills oder Bühnenlautsprecher könnten etwas weniger Energie haben, als sie benötigen. Mit Prodigy als Antrieb des Systems kann Manes einfach einen zusätzlichen Feed über MADI an das Front-of-House-Pult (FOH) senden, der dann an das Bühnenrack weitergeleitet wird, wo er in zusätzliche Aktivlautsprecher aufgeteilt werden kann, die genau dort platziert werden können, wo sie benötigt werden.

»Wir verwenden zwei zusätzliche Prodigy.MP, einen auf jeder Seite der Bühne. Sie senden AES-Signale direkt vom FOH Prodigy. MP in unsere d&b-Verstärker«, fährt Manes fort. «Sollte es Probleme geben, habe ich das Signal auch analog. Unser primärer Transportweg ist AVB. Viele Hersteller integrieren AVB jetzt in ihre Produkte, daher haben wir für unser Netzwerk auf dieses Format umgestellt.«

Durch die Verwendung der Prodigy-Serie als zentrale Schnittstelle stellt das Team eine nahtlose Integration verschiedener Marken von Software, Hardware und Lautsprechersystemen sicher und bietet sowohl Zuverlässigkeit als auch Flexibilität. Prodigy-Geräte konvertieren Formate und Abtastraten nahtlos, während die Benutzeroberfläche vollständig anpassbar ist. Einmal programmiert, kann sie so viele oder so wenige Informationen anzeigen, wie der Benutzer benötigt. Mit der Globcon-Software können Robinson und Manes jeden Teil ihres Systems gleichzeitig und problemlos anzeigen und bearbeiten. Das Layout der Benutzeroberfläche von Manes zeigt nur das an, was er für die Show benötigt, und sorgt so für ein optimiertes Erscheinungsbild, während auf dem Bildschirm von Robinson nur der System-EQ als Referenz angezeigt wird. Dieses System hat ihren Arbeitsablauf verbessert, während Robinson expandiert.

»Ich bin jemand, der nur die Dinge sehen möchte, die für ihn gerade relevant sind«, erläutert Manes. »Mit Globcon kann man schwebende Objekte erstellen und eine Seite konfigurieren, auf der alles, was für einen relevant ist, direkt zur Hand ist. Ich habe auch ein Stream Deck für die taktile Steuerung meiner Skripte integriert.«

Manes hat Skripte geschrieben, die OSC-Befehle senden, um Funktionen während der gesamten Show zu automatisieren, einschließlich des Wechsels vom Arbeitsmodus in den Bereitschaftsmodus für das Publikum. Mit einem einzigen Tastendruck auf seinem Stream Deck kann Manes zur richtigen Musik-Playlist wechseln, den Ton starten, die Stummschaltung der richtigen Lautsprecher im System aufheben und die Musik mit einem sanften Fade-up auf die richtige Lautstärke bringen. Es sind Funktionen wie diese, die die Verwendung der Prodigy-Schnittstelle in seinem Arbeitsablauf wirklich zugänglich und nützlich gemacht haben.

»Meine Skripte werden nahtlos ausgeführt«, schließt Manes. «Als ich anfing, mit Automatisierung zu experimentieren, war ich etwas besorgt, aber Prodigy hat sich schnell zum zuverlässigsten Teil des gesamten Audiosystems entwickelt. Was auch immer ich von ihm verlange, es tut es, und zwar genau so, wie ich es will.«