Clear-Com Kommunikationsnetzwerk für Street Parade in Zürich

Die mobile Lösung Gen-IC und Agent-IC von Clear-Com bot stadtweite taktische Kommunikationsunterstützung in Zürich.

Die Street Parade in Zürich ist eines der größten Techno-Festivals weltweit, mit fast einer Million Besuchern an einem einzigen Tag. Clear-Com stellte dafür im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der MGM Audio AG das Kommunikationsnetzwerk bereit.

Die Street Parade stellte die Kommunikation in großen, dicht besiedelten Gebieten vor etliche Herausforderungen. Das virtuelle Intercom-System Gen-IC von Clear-Com, das für seine IP-basierten Funktionen, seine robuste Signalintegrität und seine Flexibilität bekannt ist, wurde eingesetzt, um die zuverlässige Kommunikation für die in der ganzen Stadt stationierten Teams zu unterstützen.

Gen-IC spielte eine Schlüsselrolle bei der taktischen Koordination, einschließlich der Möglichkeit, Echtzeit-Durchsagen und -Updates von einem Lautsprecherwagen aus über Entfernungen von bis zu 5,5 Kilometern zu senden. Dadurch wurde eine reibungslose Kommunikation zwischen Einheiten gewährleistet, die an verschiedenen Orten innerhalb der städtischen Umgebung positioniert waren.

Das System wurde sowohl im Labor als auch im Feld ausgiebig getestet, wobei Belastungstests mit Peplink-Routern eine konsistente Konnektivität während des Ereignisses mit hohem Verkehrsaufkommen sicherstellten. Die mobile App Agent-IC von Clear-Com wurde ebenfalls eingesetzt und ermöglichte es den Benutzern, unterwegs von entfernten oder mobilen Standorten aus sicher zu kommunizieren, wodurch die Koordination und das Situationsbewusstsein verbessert wurden.

Alexander Hemme, Regional Sales Manager bei Clear-Com, kommentierte: »Unsere Lösungen sind für groß angelegte Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit konzipiert, bei denen eine nahtlose Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Einsatz zeigt die Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Clear-Com-Technologien bei der Unterstützung komplexer Veranstaltungen mit hoher Teilnehmerzahl.«

Cyril Schmuki von MGM Audio AG fügte hinzu: »Die Lösungen von Clear-Com boten die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die für eine effektive Kommunikation während dieser Großveranstaltung erforderlich waren, und sorgten den ganzen Tag über für eine reibungslose Koordination.«