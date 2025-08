Finals in Dresden

Bei den Finals 2025 präsentierte sich der deutsche Spitzensport ebenso kompakt wie vielfältig. ARD und ZDF übertrugen den Wettbewerb.

Vier Tage voller Wettkampf mit Entscheidungen im Minutentakt: Vom 31. Juli bis zum 3. August 2025 traten in Dresden rund 3.500 Sportlerinnen und Sportler in 20 Sportarten an und konkurrierten um 133 Deutsche Meistertitel. ARD und ZDF übertrugen mehr als 30 Stunden live in ihren Hauptprogrammen. Hinzu kamen noch einmal rund 100 Stunden in vier Livestreams, die in Web und App der Sender zu sehen waren.

Wie bei den Übertragungen von den Olympischen Spielen gab es häufige Wechsel zwischen den neun Sportstätten in Dresden, in denen in einem Umkreis von rund 2,5 Kilometern »Die Finals 2025« ausgetragen wurden.

Der deutsche Spitzensport in seiner ganzen Vielfalt

ZDF-Sportchef Yorck Polus: »Die Finals haben sich mittlerweile als attraktives Angebot in der öffentlich-rechtlichen Sportberichterstattung etabliert.«

ZDF-Experte Ronald Rauhe, zweifacher Kanu-Olympiasieger: »Für mich sind die Finals kleine nationale Olympische Spiele. Viele Sportarten, große Emotionen und echte Highlights, alles auf engstem Raum. Als ZDF-Experte das miterleben und einordnen zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes.«

Der finale »Finals«-Tag

Den Abschlusstag der »Finals 2025« konnte man am Sonntag, 3. August, über mehr als acht Stunden im ZDF verfolgen. Los ging es morgens ab 10.15 Uhr mit dem Triathlon der Männer, gefolgt von Flag Football, Speedklettern, Breaking, Badminton, Bogenschießen, Rudern und Basketball 3×3. Aber auch die Meisterschaften in der Leichtathletik, im Kanu und im Turnen standen dann erneut auf dem ZDF-Programm.

Vor Ort in Dresden

Bei den »Finals 2025« in Dresden war alles nah beieinander, mitten in der Altstadt, direkt an der Elbe. Das machte den Reiz dieses Multisportevents aus, bei dem Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten gleichzeitig ausgetragen wurden.