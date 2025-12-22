Handball-EM bei ARD und ZDF

Das ZDF überträgt von der Handball-EM 2026 im Wechsel mit der ARD die Spiele mit deutscher Beteiligung im TV und online.

Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem Turnier teil. Deutschland bestreitet seine drei Vorrundenspiele im dänischen Herning. Alle drei Spiele in der Arena Jyske Bank Boxen werden jeweils um 20.30 Uhr angepfiffen.

Zum Auftakt spielt das DHB-Team am Donnerstag, 15. Januar 2026, gegen Österreich. Es folgt am Samstag, 17. Januar 2026, das Spiel gegen Serbien, bevor zum Abschluss am Montag, 19. Januar 2026, live im ZDF der Klassiker gegen Spanien auf dem Programm steht.

Das ZDF überträgt von der Handball-EM 2026 im Wechsel mit der ARD die Spiele mit deutscher Beteiligung im TV und online. Auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal gibt es zudem viele weitere EM-Spiele im Livestream. Hinzu kommen Infos und Zusammenfassungen. In den Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF gibt es eine ausführliche Vor- und Nachberichterstattung zu den Spielen der Handball-EM. »sportstudio live« im ZDF überträgt am Montag, 19. Januar 2026, ab 20.15 Uhr das Vorrundenspiel Deutschland – Spanien.

Der weitere Turnierverlauf

Sollte sich das DHB-Team für die EM-Hauptrunde qualifizieren, sind im Zeitraum 22. bis 28. Januar 2026 zwei Spiele live im ZDF und zwei in der ARD zu sehen. Ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre am Freitag, 30. Januar 2026, in der ARD präsent, ein mögliches Finale mit dem deutschen Team am Sonntag, 1. Februar 2026, im ZDF.

Das ZDF-Team bei der Handball-EM

Bei der Handball-EM führt Florian Zschiedrich als Moderator durch die »sportstudio live«-Übertragungen im ZDF. Erneut als ZDF-Handball-Experte ist Sven-Sören Christophersen im Einsatz. Als Kommentator der Live-Partien sind Martin Schneider und Gari Paubandt am Mikrofon.

Für Interviews am Spielfeldrand sind Johanna Rüdiger und Lars Ruthemann im Einsatz. Die redaktionelle Leitung hat Axel Blaes.