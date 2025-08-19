Deutschland Tour 2025

ARD und ZDF übertragen live, den Prolog kann man im ZDF-Streamingportal sehen.

Wenige Wochen nach der Tour de France trifft sich die internationale Elite der Radprofis bereits wieder zur Deutschland Tour, Deutschlands einzigem Etappenrennen auf Weltniveau. Mit dabei im Starterfeld ist auch Florian Lipowitz, der in diesem Jahr bei der Tour de France sensationell Dritter geworden ist und auch das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer erobert hat.

Los geht es am Mittwoch, 20. August 2025, an der Zeche Zollverein in Essen – der Prolog ist von 16.30 bis 18.30 Uhr im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die vier Etappen von Essen nach Magdeburg übertragen ARD und ZDF von Donnerstag, 21. August, bis Sonntag, 24. August 2025, im täglichen Wechsel.

Die ARD überträgt im Ersten und in der ARD Mediathek live am Donnerstag, 21. August, ab 14:10 Uhr die erste Etappe, die von Essen nach Herford in Ostwestfalen führt. Von dort geht es am Freitag, 22. August, hinunter ins Sauerland nach Arnsberg (ZDF). Das dritte Teilstück der Deutschland Tour verbindet am Samstag, 23. August, Arnsberg mit Kassel (ARD), ehe der letzte Teil der Tour am Sonntag von Halle an der Saale zum Finale nach Magdeburg führt (ZDF).

Für die ARD ist wie auch bei der Tour de France der Männer und Frauen der Saarländische Rundfunk zuständig – und zwar im Fernsehen und Radio, Online und auf Social Media.

»Nach den spannenden und erfolgreichen beiden Frankreich-Rundfahrten folgt jetzt die nicht minder spannende Deutschland Tour, deren Übertragung ebenfalls von unserem erfahrenen Team verantwortet wird. Wir setzen darauf, dass sich die Radsport-Euphorie auch bei der Deutschland Tour fortsetzen wird, und freuen uns auf ein weiteres Rennen auf höchstem sportlichem Level«, sagte der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück.