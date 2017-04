Sony setzt jetzt auch auf HDR-HD

Mit Firmware-Upgrades und Software-Updates will Sony im Lauf der kommenden Monate viele Produkte HDR-fähig machen — auch aus der HD-Produktpalette.

Sony sieht nach eigenen Angaben eine wachsende Nachfrage nach HDR-Inhalten — nicht nur bei 4K, sondern auch bei HD. Es gebe Kunden, die derzeit nicht auf 4K umstellen wollen, aber durchaus an HDR interessiert sind. Deshalb hat sich das Unternehmen entschlossen, zahlreiche Produkte aus der eigenen Gerätepalette mit Firmware-Upgrades und Software-Updates HDR-fähig zu machen.

Dabei soll es sich um Live-Kamerasysteme, Camcorder, Server und Monitore handeln. So sollen HDR-Live-Übertragungen und HDR-Workflows umgesetzt werden.

HD-HDR bei Live-Übertragung

Im Juli 2016 wurde die HDR-TV-Empfehlung BT.2100-0 verabschiedet. Diese Norm bietet zwei Möglichkeiten für die Produktion von HDR-Bildern – »Perceptual Quantization« (PQ) und »Hybrid Log-Gamma« (HLG). Damit ist der Weg für eine breitere Markteinführung der HDR-Übertragung prinzipiell geebnet.

Im Bereich der Live-Übertragung hat Sony einen Workflow etabliert, der die effiziente und simultane Produktion von 4K-HDR, 4K-SDR sowie HD-SDR unterstützt. Für die Produktion von Filmen, TV-Serien und Live-Broadcasts bietet Sony bereits eine komplette Reihe an 4K-HDR-Systemen an. Nun soll dieser Workflow auf die Produktion von HD-HDR erweitert werden. HD-HDR und HD-SDR sollen letztlich mit der gleichen Methode kombiniert werden wie bei 4K.

Das Ausgangssignal der Kamera wird als Zwischenformat für die weiteren Produktionsprozesse konvertiert (S-Log3, BT.2020, HD-HDR). Nachdem das Bild auf diese Weise erstellt wurde, kann es dann vom HDR-Produktionskonverter HDRC-4000 von Sony in ein entsprechendes HDR-fähiges Übertragungsformat umgewandelt werden, wie etwa normgetreues HLG oder PQ. Der HDRC-4000 nutzt hierfür eigene Algorithmen. So können Bildqualität und -farbe, die während der S-Log3-Produktion festgelegt wurden, unabhängig vom Übertragungsformat akkurat reproduziert werden.

Die Sony-HDR-Produktionsumgebung kann eine Vielzahl von Typen, Geräten, Formaten und Herstellern bedienen. Da die mit dem S-Log3-Format produzierten Bilder in das gewünschte Format für die Distribution und Sendung konvertiert werden können, ist das System in der Lage, extrem hochwertige Inhalte für alle Ansprüche zu liefern, so der Hersteller.

Instant-HDR-Workflow auch bei Camcordern

Um der HDR-Nachfrage auch bei Camcordern gerecht zu werden, bietet Sony eine HDR-Funktion nun auch bei den XDCAM-Einstiegs-Camcordern PXW-FS5 und PXW-Z150 an. Beide verfügen künftig über die Möglichkeit, HLG-Aufnahmen für einfache file-basierte Workflows zu speichern, die gleichzeitig die Bildqualität von HDR liefern. Dieser einfache Workflow ermöglicht den Dreh, Schnitt und die Anzeige von HDR-Inhalten in HLG ohne zusätzliche Farbkorrektur.

Die Updates im Überblick

Die Systemkameras HDC-4800, HDC-4300 und HDC-P43 unterstützen bereits alle S-Log3 und BT.2020. Sie erhalten ein Firmware-Upgrade zur Freischaltung der HD-HDR-Funktion, gibt der Hersteller an.

Für die Kamera HDC-2500 stellt die 4K-HDR-Prozessorkarte HKCU-2040 laut Sony sowohl eine 4K- als auch die HD-CU bereit.

Der 4K-Live-Server PWS-4500 unterstützt HD S-Log3, HD HLG und 4K/HD PQ mit dem Software-Update V 2.3.

Der HD-OLED-Mastermonitor BVM-E171 wird HDR über die neue HDR-Monitorlizenz BVML-HE171 unterstützen. Die Lizenz gibt dem Benutzer die Möglichkeit, HDR ganz nach seinen Anforderungen und Budgetvorstellungen umzusetzen.

Der BVM-X300 und PVM-X550 von Sony sind für alle Auflösungen bis zu 4K bereits mit HDR kompatibel. Die HDR-Ergänzung des BVM-E171 eröffnet die Sichtung in HD HDR für neue Anwendung, wie in Ü-Wagen, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Für die PXW-FS5 und PXW-Z150 von Sony wird die HDR-Funktion über ein Software-Update freigeschaltet. Bei der PXW-FS5 wird HLG zusätzlich zu S-Log3 unterstützt. Der HLG -Modus kann durch das neu hinzugefügte Bildprofil ganz schnell eingerichtet werden. Auch bei der PXW-Z150 wird der HLG-Modus unterstützt.

Das Anzeige- und Logging-Tool Catalyst Browse von Sony mit optimierter Medienverwaltung bietet jetzt auch Unterstützung von HLG, damit Nutzer auch diese Inhalte ganz einfach sehen können.

Bereitstellungszeiten der Lösungen

Die Firmware-Upgrades zur Freischaltung von HD-HDR für die Kamerasysteme HDC-4300 und HDC-P43 werden laut Sony noch im Frühling 2017 bereitgestellt, für das Kamerasystem HDC-4800 ab Sommer 2017.

Das Software-Update V2.3 für die PXW-4500 soll ab Juni 2017 verfügbar werden. Die HDR-Monitorlizenz BVML-HE171 für den BVM-E171 und das Software-Update 1.1 zur Freischaltung von HD-HDR für den BVM-E171 stehen ab August 2017 bereit, so der Hersteller.

Das Software-Update V2.0 für den Camcorder PXW-Z150 und V4.0 für die PXW-FS5 werden ab Juli 2017 bereitstehen.

HLG-Support für Catalyst Browse ist ab sofort verfügbar.