Total im Flow: MoovIT Workflow-Tools

Workflows optimieren und Arbeitsprozesse vereinfachen – das steht für viele Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Oft mangelt es jedoch an den passenden Werkzeugen, mit denen sich Brücken schlagen und Verbindungen zwischen unterschiedlichsten Systemen in der Postproduk­tion überhaupt erst herstellen lassen. Hier setzt die Kölner Firma MoovIT mit ihren Software-Lösungen an.