Tascam wird Sennheisers »Ambeo for VR«-Partner

Reibungslose Workflows und Interoperabilität bei VR- und AR-Produktionen: Das möchte der Audiospezialist Sennheiser garantieren und arbeitet deshalb mit namhaften Herstellern von Fieldrecordern, VR-Kameras, Live-Streaming-Software, Mix-Plug-ins und VR-Plattformen zusammen. Neuester »Ambeo for VR«-Partner ist dabei Tascam.

TEAC, Hersteller von Audiosystemen für Videoproduktionen und Broadcast-Anwendungen, ist jetzt Ambeo for VR-Partner von Sennheiser. Mit der neuen Firmware des Tascam 6-Track-Audiorecorders DR-701D kann der Sennheiser A-B-Konverter direkt eingebettet werden. So kann der Tascam DR-701D nun mit dem Sennheiser Ambeo VR-Mikrofon nicht nur im A-Format, sondern auch direkt im weiterverarbeitungsfreundlichen B-Format aufnehmen.

»Wir freuen uns, den Audiorecorder Tascam DR-701D in das Programm aufzunehmen«, sagt Véronique Larcher, Ambeo Co-Director bei Sennheiser. »Er wird von Content Creators auf der ganzen Welt sehr geschätzt. Mit der neuen Firmware unterstützt der Tascam-Recorder nun perfekt das Ambeo VR-Mikrofon für Ambisonics-Aufnahmen im A- oder B-Format.«

»Seit Jahren können sich Audioprofis in den Bereichen Videoproduktion und Broadcast auf Tascam verlassen, und wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Sennheiser Ambeo, mit der wir die rasant wachsende VR-Welt unterstützen«, so Yuji Hanabusa, Präsident und CEO der TEAC Corporation. »Der Ambisonics-Support für unseren führenden DR-701D ermöglicht eine ganz neue Dimension der Kreativität für die Nutzer des DR-701D. Sie können so die Zukunft des digitalen Entertainments, der digitalen Bildung und des digitalen Informationsaustausches mitgestalten.«