Metechno: News und Sport in IP

SRF, tpc und SRG bauen in Zürich das neue News- Sport- und Technik-Zentrum in Full-IP. Das technische Teilprojekt wird mit der Bezeichnung Metechno umschrieben. Im neuen Gebäude werden die News- und Sportredaktionen von SRF zusammengeführt, im November 2019 soll alles in Betrieb gehen.