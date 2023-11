Lang: Vorbereitet für neue Brandschutzregeln

In einem neuen Merkblatt der VdS werden Brandschutz-Aspekte für Medientechnik im öffentlichen Raum vereinheitlicht. Die Lang AG ist darauf vorbereitet.

Unter dem Titel »Brandschutz elektrischer Geräte in sensiblen Bereichen« hat die VdS Schadenverhütung GmbH in ihrem Merkblatt 6024 sich mit Brandschutz-Aspekten befasst, die natürlich auch Medientechnik im öffentlichen Raum betreffen. Darin sind unter anderem auch die Anforderungen an geräteintegrierten Brandschutz von Medientechnik in Fluren, Foyers, Treppenhäusern oder ähnlichen gefährdeten Bereichen bundesweit einheitlich festgelegt. Ziel ist es damit, die brandschutzrechtlichen Beurteilungen für Brandschutzplaner zu vereinheitlichen. Ausgearbeitet wurde das Merkblatt von einer Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Vertretern von Versicherungen, Baubehörden und Prüfstellen unter der Schirmherrschaft der VdS Schadenverhütung.

Lang AG ist gut gerüstet

Mit der bereits etablierten Marke Media Fire Protect ist die Lang AG in der Lage, AV-Geräte mit einem geräteintegrierten Brandschutz in Form der E-Bulb oder AMFE auszurüsten und damit die Standards der VdS 6024 zu erfüllen.

Diese Vorrichtung sorgt im Brandfall dafür, dass die Stromzufuhr des Gerätes unterbrochen wird und beim Überschreiten der eingestellten Temperaturschwelle eine Glasampulle im Inneren des Geräts zerbricht, die den Brand binnen weniger Sekunden mit einem ungefährlichen Löschmittel zum Erlöschen bringt.

Das stoppt die Ausbreitung des Feuers direkt am Brandherd und sorgt dafür, dass sowohl angrenzende Geräte möglichst unbeschädigt bleiben als auch keine erneute Entzündung stattfindet.

Falko Holzförster, Manager Focus Sales der Lang AG, erklärt die Herausforderungen und Chancen der VdS-Richtlinie 6024 für das AV-Unternehmen aus Lindlar: »Mit Media Fire Protect können typische Digital-Signage-Produkte wie LED-Cabinets oder Displays modifiziert werden, um sie für die Prüfung nach VdS-Standards bereit zu machen. Damit können Bauplaner unsere Produkte etwa bei Medientechnikausschreibungen einfacher bewerten und auswählen.«