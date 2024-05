Aja setzt auf Mess-Equipment von Phabrix

Warum Aja Video Systems Lösungen und Systeme von Phabrix für Test und Messung in der Entwicklung einsetzt.

Die Entwicklung von Videoschnittstellentechnologien, Signalwandlern, digitalen Videoaufzeichnungslösungen, Streaming-Technologien sowie Farbmanagement- und Konvertierungstools, die in der Praxis zuverlässig funktionieren, erfordert ein spezielles Test- und Measurement Prozedere (T&M). Aus diesem Grund hat Aja in den vergangenen Jahren T&M-Lösungen von Phabrix, einem führenden T&M-Innovator, genutzt. Kürzlich investierte Aja in mehrere Phabrix Qx- und Sx-Geräte, die das Unternehmen in jeder Phase des Fertigungsprozesses von der anfänglichen Forschung und Entwicklung bis hin zu den abschließenden Produkttests in der Messtechnik einsetzen wird.

Aja entschied sich schon bald nach den ersten Investitionen in Phabrix-Geräte für weitere Produkte, da die technischen Abteilungen des Unternehmens den Wert der Geräte erkannten und schätzten. Eric Gysen, Vice-President of Engineering bei Aja, erinnert sich: »Intern sind alle mit unseren Phabrix-Geräten zufrieden, so dass die Anschaffung weiterer Geräte wie der Qx Advanced Rasterizer sinnvoll war; sie haben uns Zeit verschafft, uns auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.«

Anforderungen von Test & Measurement im Wandel

Die Investition von Aja in den Qx ist von großer Bedeutung und zeigt, dass sich die Anforderungen an die Messtechnik im Broadcast-Bereich ständig weiterentwickeln.

Das Gerät, das eine schnelle Fehlerdiagnose, Konformitätsüberwachung und Produktentwicklung ermöglicht, ist die ideale Lösung für eine Branche im Wandel, da es sowohl SD/HD/3G/6G/12G-SDI– als auch IP ST 2110/2022-7/2022-6-Umgebungen unterstützt.

Ursprünglich konzentrierte Aja seine Investitionen in Phabrix auf SDI-T&M-Tools, da es bereits 3G/6G-SDI-Workflows gab und die Nachfrage nach 12G-SDI-Physical-Layer-Analysen, die mit der Verbreitung von 12G-SDI-Workflows einhergingen, sprunghaft anstieg.

Das Unternehmen hatte bereits in die Sx-Handheld-Produktreihe für 3G investiert, die laut Gysen »sehr nützlich und beliebt« war, bevor das Qx für die 12G-SDI-Anforderungen eingeführt wurde.

Da das Qx sowohl IP-Workflow-Tests als auch 12G-Tests unterstützt, kann das Unternehmen nun mit dem Tool sicherstellen, dass sein T&M-Workflow die vielfältigen Anforderungen einer Industrielandschaft erfüllt, in der beide Technologien auf absehbare Zeit nebeneinander bestehen werden.

Gysen kommentiert: »Es gab eine Zeit, in der einige dachten, alles würde auf IP umgestellt und SDI wäre auf dem Rückzug. Aber das war nicht der Fall. Tatsächlich ist es ziemlich klar, dass große Teile des Marktes immer noch stark auf 12G-SDI angewiesen sind – und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben.«

»Gleichzeitig wollen jedoch immer mehr Sendeanstalten und viele High-End-Kunden mit der Migration zu IP und der Verwendung von ST 2110-Standards beginnen«, fügte er hinzu. »Daher ist es für uns ideal, ein Gerät zu haben, das sowohl SDI- als auch IP-fähig ist – und genau das bietet der Qx.«

Zuverlässig und mit vielen Funktionen

Während der Qx im Mittelpunkt der jüngsten Investitionen von Aja T&M steht, hat das Unternehmen mehrere Produkte aus dem gesamten Sortiment von Phabrix und der Muttergesellschaft Leader, die Phabrix im Jahr 2019 übernommen hat, erworben. Rackmount-, Standalone- und Handheld-Geräte wurden in den Bestand aufgenommen – ein Beweis für die, wie Gysen sagt, »äußerst zuverlässigen und funktionsreichen« Eigenschaften der Phabrix-Geräte.

Zu den am häufigsten genutzten Funktionen gehören die Möglichkeiten zur SDI-Videogenerierung und ein fortschrittliches HDR-Toolset mit Signalgenerator, CIE-Diagramm, Luma-Falschfarben-Heatmap, Waveform-Monitor und Vektorskop.

Heute nutzt Aja Phabrix-Geräte in seinem Entwicklungslabor für die Produktentwicklung sowie in den Abteilungen Qualitätssicherung (QA), Fertigung und Kundendienst. Gysen gibt einen Einblick in die Prototyp-Entwicklungsphase der SDI-Produkte von Aja: »Jeder Ingenieur ist mit einem Labortisch und einem Router für SDI ausgestattet. Sie können dann eines der Phabrix-Geräte einsetzen, um ihren Prototyp zu testen und die gesamte Palette an Analysen auszuführen.«

In der Qualitätssicherungsphase schreiben die Aja-Ingenieure auch Python- und andere Befehlsskripte, damit die Phabrix-Tools automatisierte Tests durchführen können. Das bedeutet, dass das Team mehrere Formate sehr effizient und zeitsparend bewältigen kann. »Wir haben eine Software geschrieben, die alle Formate durchläuft und unsere Produkte automatisch testet«, bestätigt Gysen. »Das funktioniert sehr gut für uns, und wenn wir neue Software und Firmware für bestehende Produkte erneut testen oder Regressionstests durchführen müssen, ist das ein sehr schneller Prozess.«

Kundensupport und Problemlösung

Aja lobt nicht nur die Langlebigkeit und Vielseitigkeit der Phabrix-Produkte, sondern auch den Support, den Phabrix im Laufe der Zeit geleistet hat – eine wesentliche Voraussetzung, wenn Aja erstklassigen Support bieten und Kundenprobleme schnell lösen möchte.

»Aja hat sich einen sehr guten Ruf für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundensupports erarbeitet«, sagt Gysen. »Die Aufrechterhaltung dieses Niveaus wäre ohne das richtige Personal und die richtige Ausrüstung eine Herausforderung. Da sich das Business weiterentwickelt hat und neue Technologien auf den Markt gekommen sind, mussten wir zwangsläufig mehr Technologie anschaffen. Die Partnerschaft mit Phabrix hat uns dabei geholfen, einen ausgezeichneten Bestand an Messtechnik-Geräten zu erhalten und neuen Formaten und Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Wenn also ein Problem mit unseren Phabrix-Geräten auftritt, kann der technische Support das gewünschte Format oder die gewünschte Funktion sofort anwählen.«

Martin Mulligan, CEO von Phabrix, kommentiert: »Aja ist eine äußerst vertrauenswürdige Marke, die seit vielen Jahren einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Videotechnologie in Rundfunk und Medien hat. Die Bereitstellung der umfangreichen Test- und Messkapazitäten, die sie benötigen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsabläufe ihrer Kunden zuverlässig und robust sind, erfordert hochspezialisierte, leistungsstarke T&M-Lösungen.

Wir freuen uns, dass sich Aja wiederholt für Phabrix-Lösungen entschieden hat – zuletzt für den äußerst beliebten Qx-Rasterizer -, um seine Prüfprozesse bei der Weiterentwicklung von Formaten zu unterstützen. In der heutigen hybriden Industrielandschaft, in der sowohl 12G-SDI als auch IP stark nachgefragt werden, bleiben sie voll ausgestattet, um die anspruchsvollsten Arbeitsabläufe zu unterstützen und zu validieren.«