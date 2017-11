ARRI Mattebox

Arri hat mit der Lightweight Mattebox LMB 4×5 ein System entwickelt, das sich für kleine Setups, aber auch für den voll ausgebauten Einsatz auf Rigs eignet.

ARRIs neueste Lightweight Matte Box LMB 4×5 passt sich durch ihr modulares Konzept allen Anforderungen am Set optimal an. Dabei ist der Umbau von 1-fach auf 2-fach oder 3-fach Filterbühne bzw. von Klemm- auf ein rohrbasiertes Stützsystem werkzeuglos möglich und reduziert den zeitlichen Aufwand am Set erheblich.

Weitere Infos: