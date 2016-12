VTFF bestätigt und erweitert Vorstand

Mit großer Mehrheit wurden der Vorstandsvorsitzende Stefan Hoff und die bisherigen Vorstände des VTFF von der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Neu dazu gewählt wurde mit Bojana Nikolaidis erstmals eine Unternehmerin aus der Rental Gruppe.

Der Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen e.V. (VTFF) ist eine Interessenvertretung für technisch-kreative Dienstleister in der Film-, TV- und weiteren audiovisuellen Produktion in Deutschland. Im November fand die Mitgliederversammlung des Verbands statt. Zu Beginn meldete der Verband, dass man sich auf deutlichem Wachstumskurs befinde. Die größte Gruppe der Außenübertragungsunternehmen habe ebenso Fahrt aufgenommen wie die neu aufgestellte Rental Gruppe. Für diese technik- und personalintensive Branche stünden Themen wie Arbeitsschutz, Versicherung und Haftung immer wieder im Fokus, so der VTFF. Daher werden die Fragen nach Qualitäts- und Sicherheitsstandards intensiv diskutiert, die in den Produktionen und für die Auftraggeber verlässliche Abläufe gewährleisten sollen, bilanziert der VTFF.

Weitere Beiträge zu Statusfeststellung, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Gewerbesteuerhinzurechung, Umsatzsatzsteuer und Rechteabtretung zeigen, welch hohe rechtliche Anforderungen an die technischen Betriebe gestellt werden. Umso wichtiger und wertvoller seien aktuelle Informationen durch den Verband und der Erfahrungsaustausch, so der Verband.

Der VTFF betont zudem, sich für eine Stärkung der filmwirtschaftlichen Infrastruktur durch entsprechende Regelungen in der Filmförderung einzusetzen. Trotz einiger Fortschritte wie im Filmförderungsgesetz, im German Motion Picture Fond oder bei der Sicherung des Filmerbes erschweren immer noch unausgewogene Wettbewerbsbedingungen dem Produktionsstandort Deutschland das Geschäft und sollten daher von der Politik überdacht werden, konstatiert der Verband.