Homeshopping-Anbieter QVC rüstet Ü-Wagen auf

Der Homeshopping-Anbieter QVC hat seinen Ü-Wagen auf HD umgestellt und setzte dabei auf Sony-Kameras.

In den beiden eigenen Studios in Düsseldorf setzt der Homeshopping-Anbieter QVC schon länger auf HD-Produktion. Nun rüstete das Unternehmen auch seinen Ü-Wagen mit HD-Kameras von Sony auf: acht HDC-2400 sind nun im mobilen Einsatz für QVC unterwegs. Der Ü-Wagen wird für Außenproduktionen genutzt, dient aber zusätzlich auch als Backup-System für die stationären Studios.

Gleiche Technik im Studio und Ü-Wagen

In Deutschland nahm QVC im Jahr 1996 den Betrieb auf. Seither nutzt das mittlerweile zu Liberty Media gehörende Unternehmen in den deutschen Studios Sony-Kameras.

Vor zwei Jahren fand in den Düsseldorfer Studios der Wechsel auf HD statt. 17 Stunden täglich sendet das Unternehmen derzeit seine Verkaufsprogramme live aus zwei Studios und von einem Außenset — mit insgesamt 17 Kameras des Typs HDC-2400.

Nun vollzog der Homeshopping-Anbieter auch beim Ü-Wagen den Wechsel zu HD — und setzt dabei auf acht neue Kamerazüge des gleichen Typs. »Der Hintergrund liegt in unserem Backup-Ansatz. Wir können die Studiokameras aus dem Ü-Wagen heraus steuern, ebenso ist es möglich, die Ü-Wagen-Kameras irgendwo auf dem Gelände aufzubauen und über eine unserer beiden Bildregien zu bedienen«, erklärt Ralf Kempmann, Manager Broadcast Engineering bei der QVC Studio GmbH. Im Falle eines Stromausfalls im Studio etwa, kann der Ü-Wagen mit einem Dieselgenerator betrieben und so der Sendebetrieb aufrechterhalten werden.

Erster Außeneinsatz mit neuer Technik

Seinen ersten erfolgreichen Außeneinsatz hat der nun modernisierte und aufgerüstete Ü-Wagen auch schon hinter sich: Anfang September bei »Vogue Fashion‘s Night Out« in Düsseldorf. Dabei wurde eine vierstündige Live-Show aus der »Bar 59« an der Düsseldorfer Königsallee übertragen.

Die neuen Kameras sind nicht mehr — wie bei der bisherigen Technik — per Triax angebunden, sondern nutzen Glasfaserverbindungen. »Dies gibt uns ein Maximum an Flexibilität und Ersatz-Equipment«, erläutert Ralf Kempmann.

Kempmanns Team verbaute insgesamt acht Züge der Sony 3G-Multiformat-HD-Systemkamera HDC-2400. Eine der Ü-Wagen-Kameras ist mit einem integrierten BMS-System ausgerüstet (Infos), kann also kabellos genutzt werden. Im täglichen Live-Studiobetrieb nutzt der Homeshopping-Anbieter derzeit 17 Kameras, auch hier gibt es eine Wireless-Kamera mit BMS-Technik, die ebenso wie drei weitere, kabelgebundene Kameras konventionell manuell bedient werden. Die weiteren Kameras sind fernbedient auf einem Kran sowie auf zwölf Robotiksystemen im Einsatz. In den beiden Bildregien kommt der Sony-Videomischer MVS-7000X zum Einsatz.

Weitere Pläne

»Wir haben uns bewusst für Sony entschieden. Seit vielen Jahren schätzen wir die Zuverlässigkeit der Produkte und den guten Support im Fehlerfall. Seitdem die Kamerazüge 2013 in Betrieb genommen wurden, hat es keinen Ausfall geben. Das ganze System arbeitet sehr zuverlässig. Wir wollen im nächsten Jahr drei weitere Kamerazüge erwerben. Im Jahr 2018 steht außerdem der Austausch des Videomischers im Ü-Wagen an. Auch HDR ist für QVC generell eine sehr interessante Technologie, um Produkte noch realitätsnaher präsentieren zu können«, blickt Ralf Kempmann in die Zukunft.

Christian Hesse, Solution Account Manager bei Sony Europe: »Seit über 20 Jahren arbeiten wir vertrauensvoll mit QVC zusammen. Wir freuen uns sehr, dass der Sender mit uns so nahtlos in die HD- Zukunft gegangen ist und auch darüber hinaus mit seinen Anschaffungen immer am Puls der Zeit bleibt.«

Über QVC

QVC ist in Deutschland seit 1996 on Air. Zunächst wurden täglich acht Stunden Live-Programm gesendet, heute werden 17 Stunden live ausgestrahlt. Neben dem Programmangebot QVC gibt es auch die Kanäle QVC Plus und QVC Beauty & Style (jeweils in SD und HD). Neben dem TV-Programm ist QVC auch Online mit umfangreichen Werbe- und Verkaufsaktivitäten präsent.

QVC Deutschland ist in mehrere Tochterunternehmen untergliedert und an vier Standorten präsent: In Düsseldorf sind die TV-Studios, der Sendebetrieb und die Verwaltung angesiedelt. Das Logistikzentrum, von dem aus die Waren versendet werden, befindet sich in Hückelhoven. Für die Kundenbetreuung gibt es Niederlassungen in Kassel und Bochum.