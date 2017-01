Technische Oscars 2017 für Arri, Red, Sony und andere

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat bekanntgegeben, wofür sie im Februar 2017 die »Scientific and Engineering Awards« vergeben wird.

Im Februar werden neben den Oscars in anderen Kategorien in einer separaten Zeremonie auch die »Scientific and Engineering Awards« der Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben, die auch als »technische Oscars« bekannt sind.

Ausgezeichnet werden im Jahr 2017 unter anderem:

• Arri für Design und Entwicklung des Alexa Kamerasystems

Die Academy hebt das intuitive Design und die Bildqualität der Alexa hervor, aber auch die enge Zusammenarbeit des Entwicklerteams mit Filmemachern.

• Red für die Entwicklung der Red Epic Digital Cinema Kameras mit dem upgradefähigen Full-Fame Bildsensor

Red habe mit seinen Produkten dafür gesorgt, dass sich die digitale Bildaufzeichnung in der Branche so gut und auf breiter Basis etabliert habe.

• Sony für die Entwicklung der F65 CineAlta Kamera mit ihrem hochauflösendem Sensor, dem hohen Dynamikumfang und dem 4k-Ausgang

Dank Raw-Recording liefere die Kamera eine ausgezeichnete Bildqualität.

• Panavision und Sony für Konzept und Entwicklung der Genesis Digital Motion Picture Kamera

Dank ihrer Bauform und der Möglichkeit, bekanntes Zubehör einzusetzen, sei die Kamera besonders für Cinematographen sehr interessant.

Es gibt noch weitere Preisträger, film-tv-video.de wird ausführlicher berichten, wenn die Preise übergeben wurden.