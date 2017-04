Arri Lighting: Christian Léonard an Bord

Der Lichtexperte Christian Léonard kommt als Senior Director Business Development zu Arri Lighting.

Christian Léonard, der frühere CEO des mittlerweile zu Osram gehörenden belgischen Lichtherstellers ADB, arbeitet nun als Senior Director Business Development für Arri Lighting. Der erfahrene Branchenprofi soll die Business Unit Lighting dabei unterstützen, die Verwendung von Arri-Licht-Produkten im TV- und Theatermarkt zu intensivieren.

Christian Léonard wird sich nach Unternehmensangaben von Paris aus auf die Weiterentwicklung des TV- und Theatergeschäftes im Raum EMEA konzentrieren, mit speziellem Fokus auf Frankreich. Für diese Position bringt er jahrzehntelange Erfahrungen und ein umfangreiches Netzwerk im professionellen Lichtgeschäft mit: Léonards früherer Arbeitgeber ADB ist besonders mit seinen Lichtstellpulten, aber auch mit anderen Produkten in diesem Markt bestens etabliert.

Dazu erklärt Markus Zeiler, General Manager der Business Unit Lighting: »Mit seinen fundierten Marktkenntnissen wird Christian uns unterstützen, Arri weiter im TV- und Theatermarkt zu etablieren, wo unsere LED-Produkte bereits erfolgreich im Einsatz sind. Wir freuen uns, Christian in der Arri-Familie willkommen zu heißen.«

Sigrid Müller, General Manager Lighting System Group & EMEA Sales, ergänzt: »Arri und Christian haben in der Vergangenheit bereits an vielen Projekten gemeinsam gearbeitet. Es ist uns eine Ehre, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen.«