Cooney löst Thorsteinson als CEO bei SAM ab

Snell Advanced Media bekommt mit Eric Cooney einen neuen President und CEO. Tim Thorsteinson verlässt diesen Posten aus persönlichen Gründen.

Eric Cooney war im Verlauf seiner Karriere unter anderem auch schon CEO und President von Tandberg Television, aktuell kommt er vom IT-Unternehmen Internap zu Snell Advanced Media (SAM). Insgesamt kann Cooney auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich Medien- und Telekomtechnologie zurückblicken.

Nun kommt Cooney aus der IT-Welt zu SAM: Zu einem Zeitpunkt, an dem IP-Technologien eine wachsende Rolle im Portfolio des Unternehmens spielen — insofern sicher ein recht guter Match.

Als neuer CEO von SAM soll Eric Cooney den Wachstumskurs fortführen und verstärken, auf dem sich das Unternehmen nach eigenen Angaben seit der Fusion mit Quantel und der anschließenden Restrukturierung nun wieder befinde.

Cooney sagt dazu: »Snell Advanced Media hat in den letzten Jahren gutes Wachstum innerhalb eines herausfordernden Marktumfelds erzielt, das von den Rückwirkungen des veränderten Endkundenverhaltens im Medienbereich beeinflusst wird. Das zeigt die Entschlossenheit des Unternehmens zu Innovation und Integration mit klarem Fokus auf die Kunden.«

Turnaround-Manager Thorsteinson bleibt SAM-Berater

Eric Cooneys Vorgänger Tim Thorsteinson gibt seinen Posten aus persönlichen Gründen ab, die seine Möglichkeiten zu reisen, mittel- oder kurzfristig beschränken werden — so teilt es das Unternehmen mit.

Thorsteinson kam 2015 als CEO zu Quantel, kurz nachem Quantel Snell übernommen hatte. Tim Thorsteinson ist ein Urgestein der Broadcast-Branche: Tektronix VND, Leitch, Harris, Miranda, Grass Valley — in all diesen Unternehmen war er in den vergangenen rund 20 Jahren schon in leitender Position tätig. Man könnte durchaus sagen, dass er ein Garant für massive Veränderungen in den jeweiligen Unternehmen war, dass er diese während seiner Amtszeit jeweils kräftig durchbürstete.

Thorsteinson wird als Berater des Aufsichtsrat weiter Einfluss im Unternehmen haben, er bleibt auch Anteilseigner von SAM. Aufsichtsrat und Vertreter der Investmentfirma LDC danken Thorsteinson für die Arbeit der vergangenen zwei Jahre.