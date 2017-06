Die IBC gab die Shortlist der IBC Innovation Awards bekannt. Sie werden in den drei Kategorien Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere verliehen. Die Gewinner werden bei einer Veranstaltung während der IBC bekanntgegeben.

Die Shortlist für die IBC Innovation Awards deckt mit den Nominierungen eine eindrucksvolle Bandbreite technischer Innovationen ab. Jurypräsident Michael Lumley hebt hervor, dass es in diesem Jahr eine besondere Herausforderung gewesen sei, aus der Fülle ausgezeichneter Bewerber die Finalisten herauszufiltern.

Die Shortlist enthält unterschiedlichste Projekte von Finalisten aus aller Welt. Am 17. September werden dann die drei Gewinner in einer Zeremonie ausgezeichnet.

Die IBC passte in diesem Jahr die Award-Kategorien an. Die Finalisten treten in den Kategorien Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere an.

Content Creation – drei Finalisten

Der englische Sender ITV wurde für sein Phoenix-Projekt nominiert. Dahinter verbirgt sich ein System, mit dem sich die Produktion von Promos und Trailern und anderen Assets senderweit optimieren lässt.

Mediacorp aus Singapur ließ von Qvest Media einen neuen TV-Campus mit Newsroom, über 100 Editsuiten und Studios bauen. Systemintegrator Qvest Media vereinte bei dem Projekt Produkte und Technologien unzähliger Hersteller.

Groupe Média TFO realisiert Kinderprogramme und setzt dabei ein virtuelles Set auf Basis von Games-Technolgien von Epic Games ein. TFO produziert damit täglich über 40 kurze Videos in einem einzigen Studio.

Content Distribution – vier Finalisten

Der UK-TV-Dienstleister Arena Television realisierte den ersten IP-Truck und feierte damit bei einem Spiel der Premier League im vergangenen September Premiere.

DMC migrierte von einem Broadcast Playout Centre zu einem Full-Service-Dienstleister mit voll virtualisierter Broadcast Cloud und versorgt damit über 700 Millionen Zuschauer.

Sinclair Broadcast Group betreibt 233 TV-Stationen in 108 US-Märkten und entwickelte ein hoch interessantes Konzept für terrestrische Übertragung auf Basis von Mini-Transmittern.

Viacom 18 ist ein Joint Venture in Indien und entwickelte eine Software-Technolgie, die es über 300 Millionen Smartphone-Nutzern in Indien ermöglicht, auch mit speicherarmen Lowcost-Smartphones digitale Inhalte abzurufen.

Content Everywhere – vier Finalisten

BT Sport realisierte als Host Broadcaster das Endspiel der Champions League in Cardiff, Wales. Mehrere Ü-Wagen produzierten in HD and 4k Ultra HD mit Dolby Atmos Sound und setzten unzählige Kamera- und 360-Grad-Lösungen ein.

Die eSports-Firma ESL realisierte die Intel Extreme Masters inklusive Finale und lieferte dabei Livefeeds an 13 Broadcaster in unterschiedlichsten Regionen. ESL erreichte gemeinsam mit Partner Deluxe über 46 Million Zuschauer weltweit.

Google Earth VR macht mit 360-Grad-Aufnahmen aus aller Welt einen weiteren Entwicklungssprung mit seiner Technologie.

Der spanische Bahnanbieter Renfe entwickelte gemeinsam mit Telefonica eine Möglichkeit, die es den Zugreisenden bei 300 km/h ermöglicht, Videoinhalte in den Zügen in hoher Qualität abzurufen – und versorgt damit 19 Millionen Reisende.

IBC2017 Awards Ceremony

Die Gewinner werden am IBC-Sonntag, den 17. September um 18:30 Uhr im RAI-Auditorium verkündet. Bei der Veranstaltung werden auch der Jury-Preis und die Auszeichnung »IBC International Honour for Excellence« verliehen. Die Veranstaltung ist kostenlos für die Messebesucher.

Anmerkung in eigener Sache

In diesem Jahr wurde Christine Gebhard aus der Redaktion von film-tv-video.de in die achtköpfige, unabhängige, internationale Jury berufen, die aus den Einreichungen für die IBC Innovation Awards, die nun auf der Shortlist genannten Finalisten auswählte.

Nun werden von dieser Jury unter dem Vorsitz des Jurypräsidenten Michael Lumley die Sieger dieses Wettbewerbs gekürt und dann im Rahmen der Awards Ceremony bekanntgegeben.