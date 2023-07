Shortlist der IBC-Awards bekanntgegeben

Die Shortlist der IBC Innovation Awards beleuchtet die transformativen Technologien, die die Branche in eine neue, software-orientierte Richtung führen sollen.

Die IBC hat die Shortlists für die diesjährigen Innovation and Social Impact Awards bekannt gegeben, die während der IBC2023 im RAI Amsterdam vom 15. bis 18. September verliehen werden. Mit den IBC Innovation Awards werden kollaborative Bemühungen gewürdigt, die zur Entwicklung neuer Lösungen für reale Herausforderungen führen, während mit den IBC Social Impact Awards Projekte gewürdigt werden, die sich mit kritischer Branchenvielfalt, Inklusivität und ökologischen Herausforderungen befassen. Die Innovationspreise werden im Rahmen einer Zeremonie in der Premier Lounge der IBC um 18.00 Uhr MESZ am Sonntag, dem 17. September, bekannt gegeben. Die Social Impact Awards, die Teil des IBC2023 Changemakers-Programms sind, werden am selben Tag um 17.00 Uhr MESZ im Forum verliehen.

Fergal Ringrose, Vorsitzender der 2023 IBC Innovation Awards Jury, sagt: »Das Niveau der Beiträge war in allen drei Kategorien – Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere – bemerkenswert hoch. Im Namen der Preisjury möchte ich allen Projekten dafür danken, dass sie in diesem Jahr ihre Beiträge eingereicht haben. Es ist klar, dass die globale Pandemie als wichtiger Katalysator für Innovationen in der Inhalts- und Technologiebranche gewirkt hat, wobei die diesjährigen Finalisten viele der transformativen neuen Wege aufzeigen. Alle Aspekte der Remote Produktion wie auch von nachhaltiger Produktion wurden beschleunigt, was zu einer deutlichen Verlagerung des Schwerpunkts von Produkten und Hardware auf Software und Dienstleistungen geführt hat. Diese Verlagerung geht einher mit der zwingenden Notwendigkeit für Medienunternehmen, moderne Konsumgewohnheiten zu antizipieren und sich darauf einzustellen.«

Auf der diesjährigen Auswahlliste der Projekte im Bereich Content Creation stehen unter anderem:

Fox Sports live mit mehreren Kameras und erweiterter Realität (XR) als Ersatz für das bestehende NFL on FOX-Set in Los Angeles

RTVE Spanien für Hiperia, seine ersten audiovisuellen Inhalte, die zu 100 % durch künstliche Intelligenz erstellt werden

Die BBC und ihre Partner für das weltweit größte Pop-up 5G-Standalone-Netz für Live-Übertragungen unter Nutzung gemeinsam genutzter Frequenzen, das für die Krönung von König Charles III. eingesetzt wurde

Riot Games für sein Remote Broadcast Centre, Project Stryker, powered by AWS, ein bahnbrechendes Konzept für die Produktion und Übertragung von eSports-Inhalten

Formel E für ihre fahrzeuginterne Übertragungstechnologie mit Timeline Television und Domo Broadcast Systems.

In der Kategorie Content Distribution sind die Finalisten:

TV UK für die Einführung der KI-gestützten Automatisierung von Segmentierungs- und QC-Workflows mit Prime Focus Technologies

Cellcom Israel, das sich mit Viaccess-Orca und Broadpeak zusammengetan hat, um Live-Sport mit extrem niedriger Latenzzeit zu übertragen

TelevisaUnivision, das die LTN-Technologie zur Versionierung von Live-Events nutzt, um auf ViX, seiner Streaming-Plattform für das spanischsprachige Publikum weltweit, eine auf die jeweilige Sprache zugeschnittene Live-Sportberichterstattung anzubieten

die Cloud-native Software-Playout-Plattform der Sky-Gruppe für die Ausstrahlung linearer TV-Inhalte in ganz Europa

Die Organisationen auf der Content Everywhere Shortlist sind:

Sport TV App, mit der der portugiesische Sportsender eine völlig neue Ebene der Zuschauerbindung erreicht hat

Sky Sports, das zum ersten Mal vollen Zugang zu den Onboard-Kameras der Formel 1 bot und den neuen Battle Channel startete

KAN, die die Art und Weise, wie Israel die Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 und die Eurovision 2023 verfolgt, mit der interaktiven Echtzeit-Einbindung von Sport BUFF verändert hat

TNT Sports (ehemals BT Sport), das auf die Cloud setzte, um einen wichtigen Meilenstein für die Übertragung der UEFA Youth League zu schaffen.

Die Social Impact Awards, die 2019 eingeführt wurden, haben sich seither zu einem festen Bestandteil der IBC entwickelt und wurden 2023 Teil des Changemakers-Programms, das sich auf Initiativen konzentriert, die darauf abzielen, die Branche gerechter, inklusiver, zugänglicher und grüner zu machen.

Ade Rawcliffe, Group Director of Diversity and Inclusion bei ITV und Vorsitzende der Jury der Social Impact Awards, sagte: »Wir waren überwältigt von der Bandbreite und dem Ehrgeiz der diesjährigen Beiträge – herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die sich beworben haben. Die Qualität der Finalisten aus aller Welt zeigt, wie wichtig die soziale Wirkung für eine wachsende Zahl von Unternehmen und Kreativfirmen ist. Sie ist zu Recht in die Strategie vieler Unternehmen eingebettet und steht auf einer Stufe mit allen anderen KPIs. Als Branche haben wir das Privileg, einen positiven gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, gerechtere und integrativere Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltige Verhaltensweisen zu fördern.«

Die IBC Social Impact Awards 2023 sind in drei Kategorien unterteilt, zu denen auch ein Sonderpreis gehört. Die Kategorie »Social Impact« ist die erste, und auf der Auswahlliste stehen unter anderem:

Afghanistan International Radio, eine Plattform, die den Stimmen afghanischer Frauen Gehör verschafft, indem sie ihre Geschichten erzählt

RTVE, das mithilfe von KI lokale Wahlberichterstattung für fast 5 000 kleine spanische Gemeinden bereitstellt

die Universität Stellenbosch und Intelsat, die die Satellitentechnologie nutzen, um die Reichweite und den Reichtum der Hochschulbildung zu erweitern

das Projekt Human Values von BBC Research & Development, das Instrumente bereitstellt, um zu verstehen, wie sich Inhalte auf das Wohlbefinden und die Werte der Nutzer auswirken.

Die Finalisten im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit sind:

Iron Mountain Data Centers, die auf dem Weg sind, zu 100 % sauberen Strom aus lokaler Produktion zu verwenden, um ihren Betrieb kohlenstofffrei zu machen

Seagate, das die Lebensdauer von mehr als einer Million Festplatten und Solid State Drives durch sein Wiederaufbereitungs- und Kreislaufwirtschaftsprogramm bis 2022 verlängert hat

4MODs Ökobilanzierungsprozess, der LCA-datengestützte Entscheidungen in seine Abläufe integriert und eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen gewährleistet

die Partnerschaft von Love Island mit eBay, die ein großes Publikum zum nachhaltigen Einkaufen inspiriert hat

Die Finalisten für Projekte zur Förderung von Vielfalt und Integration sind:

Das Mama-Jugendprojekt, das motivierte und unterrepräsentierte junge Erwachsene dabei unterstützt, eine dauerhafte Beschäftigung in der Medienbranche zu finden

SWI swissinfo.ch, das einen datengesteuerten Prozess eingeführt hat, um die Verwendung inklusiver Sprache in seinem mehrsprachigen digitalen Newsroom zu bewerten

ScreenCraft Works, eine globale Gemeinschaft für unterrepräsentierte Film- und Fernsehschaffende mit grenzüberschreitendem Mentoring als Herzstück

Im Rahmen der IBC-Innovationspreisverleihung wird auch der beste Fachbeitrag der IBC-Konferenz 2023 ausgezeichnet und ein Sonderpreis verliehen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Zeremonie die IBC International Honour for Excellence verliehen, die an eine Person oder Organisation geht, die über einen längeren Zeitraum hinweg einen herausragenden Beitrag geleistet hat. Zu den bisherigen Preisträgern des International Honour for Excellence zählen Sir David Attenborough, die Filmregisseure Ang Lee und Peter Jackson sowie die Erfinderin der Sesamstraße, Joan Ganz Cooney.