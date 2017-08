Discovery und Amazon: Distributionsvereinbarung in D/A

Amazon Prime-Mitglieder haben künftig in Deutschland und Österreich die Möglichkeit, über den Eurosport Player die Premium-Sportinhalte von Eurosport, inklusive exklusiver Live-Übertragungen der Freitagabend Bundesligaspiele, in HD-Qualität anzusehen.

Die neue Partnerschaft bietet Amazon Prime-Mitgliedern in Deutschland und Österreich über Amazon Channels künftig Zugriff auf alle Eurosport Premium-Sportrechte, inklusive der Tennis Grand Slam-Turniere (Australian Open, French Open, US Open), der MotoGP und der Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018. Alles Sport-Highlights sind live und on demand im Eurosport Player auf Amazon Channels in Deutschland und Österreich zu empfangen.

Los geht’s mit der Bundesliga im Eurosport Player bei Amazon Channels und der Eurosport Player App am Freitag, 18. August. Dann startet Eurosport mit der Live-Übertragung des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen Titelverteidiger Bayern München und Bayer 04 Leverkusen.

Zusätzlich zu den Live-Spielen sind im Eurosport Player die Highlights aller Bundesliga-Spiele zu sehen sowie die wöchentliche Highlight-Show Thank God It’s Matchday.

Der Eurosport Player wird über die Prime Video App auf Smart TVs, mobilen iOS- und Android-Geräten und Fire-Tablets sowie Amazon Fire TV und Fire TV Stick oder via Anmeldung bei amazon.de/channels zur Verfügung stehen.

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland, sagt: »Wir freuen uns auf die neue Partnerschaft. Dank dieser stehen Amazon Prime-Abonnenten erstklassige Sport-Inhalte zur Verfügung. Erstmalig präsentiert Eurosport Bundesligaspiele in Deutschland live und wir möchten den Fans diese Spiele einfacher zugänglich, attraktiver und vielfältiger als je zuvor«