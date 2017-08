NEP übernimmt Bexel

Die NEP-Gruppe hat den US-Rental-Anbieter Bexel übernommen, der Broadcast-Lösungen und Equipment für Live-Produktionen anbietet. Teil der Übernahme sind 34 Flypack-Systeme.

Die NEP-Gruppe war, wie in jüngster Zeit des öfteren, mal wieder auf Shoppingtour und hat mit Bexel ein Tochterunternehmen der Vitec-Gruppe übernommen. Unter dem Dach von Vitec finden sich auch andere Marken und Unternehmen wie Sachtler, Vinten, Autoscript, Paralinx und Teradek.

Bexel ist in den USA ein seit nunmehr 35 Jahren etablierter Anbieter von Rental-Equipment. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Burbank/Kalifornien und betreibt noch einige weitere Niederlassungen in den USA. Bexel hat sich darauf spezialisiert, hochwertiges Rental-Equipment für Live-Produktionen anzubieten – etwa auch Flypack-Systeme unterschiedlichster Größen und Ausbaustufen.

Jetzt hat die NEP-Gruppe Bexel übernommen. NEP-Chef Kevin Rabbitt sagt dazu: »NEP und Bexel haben ähnliche Firmenkulturen und bedienen ihre Kunden seit vielen Jahren mit einem außergewöhnlichen Service. Dabei hat sich Bexel einen exzellenten Ruf erarbeitet, und ich freue mich, dass das Unternehmen nun ein Teil unseres weltweiten Netzwerks ist.« Die Ergänzung durch 34 Flypack-Systeme hebt Rabbitt besonders hervor und sieht sein Unternehmen durch die Übernahme für weiteres Wachstum im kommenden Jahr gerüstet.

Bexel soll weiterhin unter eigenem Namen operieren und wie bisher seine Services und sein Equipment anbieten — nur eben eingebettet in den Firmenverbund von NEP. Bei der Bexel-Übernahme durch NEP ist in der Branche von einem Deal in Höhe von 35 Millionen US-Dollar die Rede — die Unternehmen selbst nennen in der zugehörigen Pressemitteilung allerdings keine Zahlen. Stimmt die genannte Summe, kann Vitec damit aber definitiv seine Bilanz aufpolieren — und NEP kann sich attraktives Equipment für seine weiteren Wachstumspläne sichern.

Mit der Übernahme von Bexel hat NEP also ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und erneut seine Ambitionen unterstrichen, als weltweit größter TV-Dienstleister zu agieren.