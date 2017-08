Ulrich Maslak bei BPM

Ulrich Maslak betreut ab sofort als Key-Account-Manager beim Hamburger Handelshaus BPM Kunden und Projekte im Broadcast-Bereich.

Ulrich Maslak ist als neuer Key-Account-Manager für BPM Broadcast & Professional Media GmbH tätig. Er wird den Broadcast-Bereich und hier insbesondere die Key-Kunden betreuen. Maslak soll den Kontakt mit den Bestandskunden von BPM intensivieren und auch Neukunden gewinnen.

Ulrich Maslak ist in der Branche bekannt und gut vernetzt, er kann bei seinen neuen Aufgaben auf das bei seinen bisherigen beruflichen Stationen in der Branche gesammelte, umfangreiche Know-how und auf seine umfassenden Erfahrungen aus dem Projekt- und Rental-Geschäft zurückgreifen.

So war Ulrich Maslak etwa schon als Projektleiter bei Wellen+Nöthen im Geschäftsbereich Rental unter anderem an der technischen Umsetzung und Abwicklung von Aufträgen für Olympische Spiele (Beispiel) und Fußballweltmeisterschaften beteiligt. Er wechselte dann zu Presteigne Broadcast, gründete zusammen mit Tom Gehring den Dry-Hire-Anbieter Genesis Broadcast und später mit Century 22 ein eigenes Rental-Unternehmen (Infos). Unter dem Dach von Century 22 realisierte er unter anderem große Projekte für die Fußballeuropameisterschaft 2016 (weitere Infos) und kooperierte dabei schon mit BPM.

»Die Century 22 Rental GmbH existiert noch, wir haben den Vermietbetrieb jedoch zum 31.07.2017 vorläufig eingestellt, weil wir den Fokus auf ein neues Geschäftsfeld legen werden«, erläutert Maslak. »Die Marktbedingungen und aktuell anstehende Projekte legten diesen Schritt und ein engeres Zusammenrücken meiner Person mit BPM nahe.« In seiner neuen Position will Ulrich Maslak BPM dabei unterstützen, den Kontakt zu Broadcast-Kunden zu intensivieren und nah am Markt zu sein.

BPM-Geschäftsführer Arne Buhr freut sich über den Zugang: »Wir sind glücklich, dass wir mit Ulrich Maslak einen erfahrenen Branchen-Insider enger an uns binden konnten, den wir schon von gemeinsamen Projekten kennen. Vor kurzem hat sich mit meinem Vater Heinrich Buhr der Gründer von BPM aus unserem Unternehmen zurückgezogen, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam weiterentwickelt haben. Nun beginnt in bestimmten Aspekten eine neue Phase für BPM und wir freuen uns, dabei Ulrich Maslak an Bord zu haben.«

Ulrich Maslak wird von Köln aus tätig sein, seine bisherige Büroanschrift, An der Wachsfabrik 5, 50996 Köln bleibt bestehen, aber er wird mit seiner Infrastruktur vollständig in das BPM-Netzwerk eingebunden sein.

Kontaktdaten:

Telefon: +49 40 557624-39

Mobil: +49 177 856677

E-Mail: u.maslak@bpm-media.de