Motorsport.tv und Tata Communications arbeiten zusammen

Tata Communications wird als Content Delivery Network die Videoinhalte von Motorsport.tv weltweit auf jedes Endgerät übertragen.

Motorsport.tv verzeichnete 2017 ein rasantes Wachstum, Anfang des Jahres verstärkten die »Stimmen der Formel 1« James Allen und Peter Windsor das Netzwerk. Der TV- und Online-Broadcaster gehört zum Motorsport Network, das weltweit in 81 Ländern in 28 verschiedenen Versionen und 17 Sprachen verfügbar ist und monatlich über 172 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet.

Tata Communications wird zum CDN (Content Delivery Network) von Motorsport Network werden – die Plattform, die Videoinhalte weltweit auf jedes Endgerät überträgt, jederzeit und überall. Die Video- und CDN-Kapazitäten des Unternehmens basieren auf dessen weltweitem leistungsfähigen Netzwerk. Das Netzwerk ermöglicht Motorsport-Fans weltweit ein qualitativ hochwertiges Zuschauererlebnis, unabhängig davon, ob sie die Rennen über ihr Smartphone, Tablet oder ihren TV verfolgen.

»Wir haben eine starke Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Sportunternehmen dabei zu unterstützen, ein umfassendes und immersives Zuschauererlebnis mithilfe von Technologie zu ermöglichen«, sagt Brian Morris, Vice President and General Manager of Media & Entertainment Services bei Tata Communications. »Als offizieller Connectivity Provider der Formel 1 und exklusiver Video Distribution Partner für MotoGP legen wir den Grundstein für die digitale Transformation im Motorsport – und unsere Kooperation mit Motorsport.tv und Motorsport Network ist der logische nächste Schritt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einer der weltweit größten Motorsport- und Automediengruppen. Mithilfe unserer Netzwerke und aktueller Technologieinnovationen lassen wir Millionen von Zuschauern noch tiefer in das Renngeschehen eintauchen – auf vier Rädern, auf zwei Rädern, auf der Rennstrecke oder Offroad.«

Während der vergangenen fünf F1-Saisons hat Tata Communications verschiedene Technologien wie Ultra High Definition (UHD)-Video und Live-Übertragung über das Internet (OTT) getestet. Im Bereich Motorräder überträgt Tata Communications MotoGP- und WorldSBK-Rennen an über 80 Broadcast-Partner und erreicht damit mehr als 200 Millionen Haushalte weltweit. Dazu können Fans qualitativ hochwertige Renninhalte über verschiedene Plattformen konsumieren.

»Unser Netzwerk und unsere TV-Plattformen sind stark gewachsen und unsere Partnerschaft mit Tata Communications wird dies noch beschleunigen«, sagt Colin Smith, CEO bei Motorsport Network. »Je mehr wir wachsen, umso wichtiger wird es, Fans mit aktuellen Live- und On-Demand-Videoinhalten über Motorsport.tv zu versorgen. Das eindrucksvolle Content Delivery Network von Tata Communications gewährleistet, dass wir auch weiterhin Inhalte in Top-Qualität und höchster verfügbarer Auflösung bereitstellen können – für jedes Endgerät, jederzeit und überall. Für Motorsport Network ist es wichtig, dass Tata Communications nicht nur ein weiteres Technologieunternehmen ist, das Daten hin und her überträgt – das Unternehmen ist bereits bestehende Partnerschaften sehr eng mit unserem Sport verbunden. Wir teilen die Leidenschaft für den Sport und werden gemeinsam Motorsport.tv voranbringen.«