Neues Master-Studium: 3D-Animation for Film and Games

Das Cologne Game Lab der TH Köln und die internationale Filmschule Köln (IFS) starten im Oktober 2018 den ersten medienübergreifenden Studiengang für 3D-Animation im deutschsprachigen Raum.

3D-Animation habe sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Wachstumsfeld in einer konvergierenden Medienproduktion für lineare Projekte (Animationsfilm, Visual Effects) und non-lineare Audiovision (digitale Spiele) entwickelt, betont die internationale Filmschule Köln.

Immersive Technologien, wie etwa Virtual Reality und Augmented Reality, können neue künstlerische Gestaltungsräume und berufliche Perspektiven für kreative Medienschaffende eröffnen. Deshalb gibt es dort in Zusammenarbeit mit dem renommierten Game-Institut Cologne Game Lab ab Oktober einen Master-Studiengang für 3D-Animation in linearen und non-linearen Medienproduktionen. Das soll zu einer merklichen Erweiterung des Spektrums potenzieller Arbeitsfelder für die Absolventen führen.

Der Studiengang ist als postgradualer, künstlerisch-wissenschaftlicher Weiterbildungs-Master angelegt. Dafür werden Vorkenntnisse in den Bereichen Modeling, Texturing, Lighting und Animation vorausgesetzt, die etwa im Kontext eines Film-, Design-, oder Architekturstudiums erworben wurden. Im Rahmen des berufsbegleitend konzipierten Studiengangs sollen die Studierenden ihre Kenntnisse des 3D-Prozesses vertiefen, professionalisieren und um Aspekte wie Autorenschaft sowie um experimentelles Arbeiten erweitern. Auch soll die Rolle des »Technical Director/Artist« als Schnittstelle zwischen künstlerischer Gestaltung und technischer Umsetzung ein wichtiges Element des Studiengangs sein.

Wichtig sei auch die enge Verzahnung mit der Industrie: Das CGL und die IFS wollen bei der der Gestaltung des Studienprogramms auf ihr internationales Netzwerk mit ausgewiesenen Experten zurückgreifen. Die starke Praxis- und Projektorientierung des Studiums fördere explizit berufsfeldbezogene Lernziele und Kompetenzen, erläutert die Filmschule IFS.

Der Studiengang wird in englischer Sprache angeboten, wendet sich an eine internationale Zielgruppe und bereitet auf die Arbeit in internationalen und interdisziplinären Teams vor.