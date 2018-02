Neuer Regional Sales Manager für Zentraleuropa bei Ross Video

Steffen Buschmann übernimmt die Position des Regional Sales Managers für Zentraleuropa bei Ross Video.

Mit Sitz in Hamburg arbeitet Steffen Buschmann seit seinem Medientechnologie-Abschluss von der Hochschule Emden/Leer im Jahr 2010 in der Medienbranche. Zuletzt war er Product Sales Leader bei MCI, einem Platinum Partner von Ross Video. Dort war er seit 2012 verantwortlich für den Verkauf von Ross-Produkten und lernte bereits dort über die Jahre die Ross-Produktreihe kennen und schätzen.

»Ich freue mich sehr darauf, bei Ross Video einzusteigen – und das in solch spannenden Zeiten, in denen sich im Unternehmen gerade sehr viel tut«, so Buschmann. »Dir Firma ist im letzten Jahr im EMEA-Raum um rund 35 Prozent gewachsen. Mir fällt kein zweiter Hersteller in der Branche ein, der ein ähnliches Produktspektrum und eine ähnlich sichere Lieferkette wie Ross anbietet. Ich beschäftige mich sehr mehr als fünf Jahren mit Ross, und das Unternehmen überrascht mich immer wieder, was Kundenservice und Dienstleistungen angeht.«

Oscar Juste, Director für EMEA-Sales bei Ross Video, freut sich auf die neue Verstärkung im Sales-Team: »Steffen Buschmann ist bereits ein bekanntes Gesicht in der deutschen Medienbranche. Sein professionelles Vorgehen, sein technisches Know-how und sein Geschäftssinn sind für unser Unternehmen ein großer Gewinn. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm das Wachstum von Ross Video auf dem zentraleuropäischen Markt voranzutreiben.«