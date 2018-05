Josef Spitzlberger bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Mai 2018, der Wiederberufung von Josef Spitzlberger (54) als Leiter der Hauptabteilung IT und Medientechnik in der Produktions- und Technikdirektion zugestimmt.

Bereits seit dem 1. November 2008 leitet Josef Spitzlberger die Hauptabteilung Informationstechnik. Nach der Bündelung der klassischen IT mit der Produktions-IT und Sende-IT im Jahr 2016 werden in der dabei umbenannten Hauptabteilung die informations- und medientechnischen Systeme des BR verantwortet und gesteuert. Der 54-jährige Diplominformatiker hat die von ihm geführte Hauptabteilung IT und Medientechnik konsequent weiterentwickelt und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst.

Josef Spitzlberger studierte Informatik und Wirtschaftswissenschaften an der TU München. Danach war er unter anderem als Abteilungsleiter Systembetrieb beim Flughafen München sowie als Abteilungsleiter Informations- und Kommunikationstechnologie bei Balfour Beatty Rail tätig. Seit 2006 arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk. Der neue Vertrag beginnt am 01.11.2018 und endet am 31.10.2023.