MCI gibt Partnerschaft mit Atos bekannt

MCI bietet seinen Kunden dank einer Partnerschaft mit Atos ab sofort ein voll umfassendes Lösungs- und Beratungsangebot zum Thema IT-Security im Broadcast- und AV-Umfeld.

MCI kooperiert nun mit Atos in Deutschland, um bei medientechnischen Konzeptionierungen auch Cyber Security zu adressieren und mögliche Risiken über ein Proof of Concept (POC) zu minimieren. Das Angebot umfasst die vollumfassende Beratung und Analyse zur IT-Sicherheit durch IT-Security Experten von Atos in Deutschland, die gezielte Suche nach Sicherheitslücken aber auch die Themen Datenschutz sowie die Erstellung von Disaster-Recovery-Plänen.

Die Flexibilisierung von IP-Infrastrukturen in der Broadcast- und AV-Branche bietet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Die Digitalisierung führt zu leichter anpassbaren Workflows für die Anwender, die technisch gesehen aber auch deutlich komplexer werden. Bei der vielschichtigen Zusammenführung klassischer Präsentationskonzepte (z.B. lineares TV) mit OTT, Online oder Social Media Lösungen stehen Interoperabilität und Workflows im Vordergrund. Mit der Flexibilisierung erhöhen sich auch die Risiken durch die »Offenheit des Systems«. Zu bestehenden IT-Systemen kommen IT-Produktionssysteme hinzu. Auch wenn es eine Trennung der Netze gibt (physikalisch und logisch), kommen neue Risiken hinzu – z.B. durch BYOD-Arbeitsweisen, Cloud-Anwendungen, Remote Servicedienstleister oder Ingest /Playout Schnittstellen nach extern.

Atos ist laut MCI in Europa Marktführer im Bereich IT-Sicherheit: Mit weltweit über 4.500 Experten, 14 Adaptive Security Operation Centers (SOC) sowie vier Entwicklungszentren bietet Atos innovative und umfassende Sicherheitslösungen für Kunden aus allen Branchen und Industrien. Darüber ist Atos vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert für die Bereiche IS-Revision, IS-Beratung sowie Penetrationstests.