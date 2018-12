Neue UHD HDR-Produktionen auf RTL UHD

Die UHD-Inhalte mit HD+ werden weiter ausgebaut. RTL UHD produziert gleich zwei weitere große Showformate in UHD HDR. Den Anfang macht das Finale der Castingshow »Das Supertalent« am 22. Dezember 2018, und 2019 werden vier »DSDS« Live-Shows in UHD HDR produziert.

Neben der Formel 1, Fußball, »Sankt Maik« sowie dem DSDS-Finale 2018 erweitert die Mediengruppe RTL Deutschland damit deutlich ihr Angebot an UHD-Inhalten.

Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland, urteilt: »Sowohl „Das Supertalent“ als auch DSDS gehören zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Es freut uns sehr, dass wir UHD nun noch stärker im Genre Unterhaltungsshows etablieren können. Dass wir beide Formate auch in HDR produzieren werden, ist natürlich ein besonderes Highlight – für uns aus technischer Sicht aber auch für den Zuschauer vor dem Bildschirm.«

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD Plus, sagt zum Ausbau des Angebots: »UHD ist im Massenmarkt angekommen und HDR ist quasi das Sahnehäubchen dieser Technologie. Im ersten Quartal 2019 werden über 10 Millionen UHD-fähige TV-Geräte in den Wohnzimmern stehen. Nun wächst auch das Angebot an UHD-Inhalten rasant. Von dieser dynamischen Entwicklung profitiert vor allem eine Gruppe: unsere Zuschauer.«

Gerade die Erweiterung um HDR ermöglicht herausragende Verbesserungen in der Bildgestaltung, die von vielen Experten sogar höher gewichtet werden als die reine höhere Auflösung. Ernst Feiler, Director Technology beim Produktionshaus UFA sprach mit film-tv-video.de bei einem Event von HD+ über dieses Thema:







Die Mediengruppe RTL Deutschland setzt bei der Ausstrahlung der Unterhaltungsshows auf die beiden HDR-Standards HDR10 (non-linear) sowie HLG (linear).

HD+ Kunden profitieren von diesem Angebot. Neben RTL UHD erleben sie auch mit UHD1 by HD+ und dem Reise- und Dokumentationssender Travelxp 4K im nächsten Jahr weitere ultrahochauflösende Spielfilme, Shows, Musik- und Sportevents oder Dokus.