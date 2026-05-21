Roland-Garros 2026 bei WBD: 10.000 Stunden Tennis auf allen Plattformen

Warner Bros. Discovery (WBD) überträgt Roland-Garros 2026 (24. Mai bis 7. Juni) mit rund 900 Matches über HBO Max, Discovery+, Eurosport und TNT Sports – und setzt dabei auf eine Streaming-Infrastruktur, die das Turnier technisch auf eine neue Ebene hebt.

Streaming: 10.000 Stunden, jeder Ballwechsel live

Herzstück ist HBO Max: Abonnenten des Sportpakets können jeden Punkt auf jedem Court live verfolgen, das Gesamtvolumen liegt bei schätzungsweise 10.000 Stunden Tennis-Content während des Turniers. Technisch bietet die Plattform Multiview mit bis zu vier parallelen Matches auf einem Bildschirm, einen Key-Moments-Direktzugriff auf entscheidende Ballwechsel in Echtzeit sowie Player-Alerts für Lieblingsathletinnen und -athleten. Auf ausgewählten Courts liefert HBO Max zudem 1080p in Dolby Vision und Dolby Atmos – und bietet damit die derzeit qualitativ hochwertigste Übertragung des Sandplatzturniers. Bis zu 20 Kommentarsprachen stehen europäischen Abonnenten zur Verfügung. In Deutschland läuft das gesamte Turnier parallel auch auf discovery+.

Lineares TV: 215+ Stunden auf Eurosport

Für die Eurosport-Sender sind mehr als 215 Stunden lineare Live-Übertragung geplant. In Deutschland überträgt Eurosport 1 im Free-TV, Eurosport 2 zeigt zusätzliche Matches. Wer die höchste Bildqualität will: Der Event-Channel Eurosport 4K überträgt alle Spiele vom Center Court in UHD HDR – ermöglicht durch die Partnerschaft zwischen WBD und HD+ über Satellit.

USA: TNT Sports baut Roland-Garros-Präsenz aus

In den USA erweitert TNT Sports seine Berichterstattung auf ein ganztägiges Multi-Plattform-Format mit erweitertem Streaming über HBO Max.

Digital: 60+ Plattformen, Drohnenaufnahmen, Highlight-Clips

Über mehr als 60 lokalisierte digitale Plattformen – Web, Apps, Social Media – in Europa produziert WBD exklusives Behind-the-Scenes-Material: Spielerinterviews, Drohnenaufnahmen, individuelle Highlight-Clips und Expertenanalysen. In Deutschland ist Eurosport.de die zentrale Anlaufstelle, der Eurosport-YouTube-Kanal liefert Matchhighlights und Bonuscontent.