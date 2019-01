Act Videoproduktion und Head Quarter verschmelzen

Die beiden Kölner Postproduktionshäuser Act und Head Quarter werden zur Act HeadQuarter Media GmbH. Mit Blick auf die Gesellschafterstruktur und ergänzend durch die räumliche Nähe waren Act und Head Quarter bereits zuvor eng verbunden.

Bereits seit über 14 Jahren arbeiten die beiden Firmen zusammen. Durch gemeinsame Projekte, wie die Berliner Niederlassung (seit 2013), das Audiodepartment (seit 2016) und das Tricaster-Greenscreen-Studio in Köln sind beide Firmen zu einer Einheit gewachsen.

»Wir tragen damit einer technologischen Entwicklung Rechnung«, erklären die beiden Geschäftsführer Robert Groß und Andreas Fröhlich die Fusion. Früher seien die Abteilungen Fiction und Non-Fiction strikt getrennt bearbeitet worden, da in beiden Bereichen unterschiedliche technische Prozesse notwendig waren und entsprechend unterschiedliches Personal eingesetzt wurde: Head Quarter konzentrierte sich daher auf Fiction und bearbeitete in der Regel Filmmaterial, Act hingegen auf digitale Aufnahmen, beispielsweise in den Genres Dokumentation oder Soap.

»Das waren früher zwei verschiedene Welten«, beschreibt das Duo weiter, »auch die Kunden haben entweder Fiction oder Non-Fiction bedient.« Heute sind beide Bereiche zusammengewachsen, während die Experten in der Postproduktion übergreifend tätig sind. »Da unsere Mitbewerber entweder aus der einen oder anderen Ecke kommen und den entsprechend anderen Part erstmal mühsam erlernen müssen, nutzen wir den Vorteil, schon jetzt in beiden Welten zuhause zu sein«, so Andreas Fröhlich.

Über Act HeadQuarter Media

Mit 56 festangestellten Mitarbeitern möchte die Act HeadQuarter Media künftig jede Art von Bewegtbild-Produkt abdecken – egal, ob Kino, TV oder Webinhalt; Langspielfilm, Dokumentation, Fernseh-Magazin oder Show-Highlight. Als Full-Service-Postproduktion umfasst das Spektrum alle Leistungen von Workflow-Beratung, Ingest und Digitalisierung, Dailies und Pre-Grade, Audio und Schnitt, Colorgrading, Grafik und VFX, Transcoding und Formatwandlung sowie Backup und Archivierung.

Entstanden ist Act HeadQuarter Media aus dem TV-Dienstleistungsunternehmen act, das vor 30 Jahren gegründet wurde, und aus Head Quarter, das sich seit seinem Start 2005 auf die hochwertige Nachbearbeitung von Kino- und Fernsehfilmen konzentriert. Allein im vergangenen Jahr haben die Kölner Projekte wie die Kinofilme »Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm«, »Herrliche Zeiten« oder die TV-Produktionen »Einstein«, »Professor T.« oder »Der Lehrer« postproduziert. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Act HeadQuarter Media bleibt die Herstellung von On-Air-Promotion.