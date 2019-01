Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik werden eins

Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik schließen sich zusammen. Beide Firmen wollen dabei ihrem Kerngeschäft treu bleiben und neben hochmoderner Filmtechnik einen überzeugenden Service bieten.

Breites Technikportfolio im Bereich Kamera, Licht und Bühne

Die Zusammenführung der starken Unternehmen Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik schafft mehr Kundenorientierung, schnellere Reaktionszeiten und ein breiteres Angebot an erstklassiger Technik. Hiervon werden insbesondere die Kunden profitieren, denen ein breites Portfolio an modernster Technik in den Bereichen Kamera, Licht und Bühne zur Verfügung steht.

Ein Schwerpunkt des hochmodernen Technikportfolios ist die Large Format-Technologie. MBF Filmtechnik und Ludwig Kameraverleih bieten dabei Kameras wie Arri Alexa LF, Sony Venice und Red Monstro VV. Dazu erhalten Kunden eine große Auswahl an passenden Objektiven wie z. B. Arri Signature Primes, Zeiss Supremes, Leica Thalia und Leitz M 0.8. Zudem bietet Ludwig Kameraverleih als Exklusivpartner der Firma Panavision Filmschaffenden ein umfassendes Portfolio an sphärischen und anamorphotischen Objektiven des Objektivspezialisten an.

Nah am Kunden, nah am Geschäft

Beide Unternehmen sind fest am Markt etabliert. Ludwig Kameraverleih ist seit mehr als 20 Jahren im Rental aktiv und zählt mit sieben Standorten schon bisher zu den führenden Anbietern in Deutschland. Durch den Erwerb der MBF Filmtechnik, die seit über 35 Jahren mit drei Standorten in Frankfurt, Hamburg und Berlin im Markt präsent sind, verstärkt die neue Unternehmensgruppe ihre Wettbewerbsposition erheblich. Auch zukünftig bleiben Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik als Unternehmen erhalten und die Kunden können unverändert auf ihre bewährten Ansprechpartner zählen.

»Auch wenn wir nun als großes Unternehmen agieren, stehen für uns als Dienstleister stets der Kunde und seine Bedürfnisse im Vordergrund. Verlässlichkeit und Serviceorientierung sind dabei die Basis einer langfristigen und vertrauensvollen Kundenbeziehung. Diese Erfolgsfaktoren haben sowohl Ludwig Kameraverleih als auch MBF Filmtechnik bisher geprägt und sind auch zukünftig die Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie«, sagt Stefan Laucher, geschäftsführender Gesellschafter der Ludwig Kameraverleih.

Besonderen Wert legen die Verleiher auf eine transparente Kommunikation während des Angebots- und Leihvorgangs, Kompetenz und Verständnis für die Anfrage eines Kunden, herausragende Technik und absolute Verlässlichkeit. »Wir bieten als Qualitätsführer das beste und innovativste Equipment, das Produktionen in Deutschland derzeit erhalten können«, ist Günter Neuhaus, Niederlassungsleiter von Ludwig Kameraverleih in Berlin überzeugt. »Dieses Angebot verbinden wir mit herausragendem Service und erstklassiger Kompetenz.«

Starke Referenzen

Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik spiegelt sich in der großen Bandbreite von Genres wider, die ausgestattet werden. Hierzu zählen internationale Hollywoodproduktionen ebenso wie Spielfilme für Kino und Fernsehen, Serien und Dokumentarfilme. Ludwig Kameraverleih unterstützte jüngst beispielsweise große Produktionen wie Babylon Berlin oder den Berlinale-Gewinner Touch me not. Langjährige Fernsehserien und Reihen wie Ein Fall für Zwei und der Tatort des Hessischen Rundfunks greifen auf Equipment von MBF Filmtechnik zurück.

Besonders aktiv sind Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik im Bereich der Werbeproduktionen. Martin Bentlage, Geschäftsführer des MBF Filmtechnik Hamburg verweist stolz auf zahlreiche Beispiele: »Anspruchsvolle Markenanbieter von Audi über Bugatti bis Zalando greifen auf unsere Erfahrung zurück und finden bei uns beste technische Voraussetzungen zur Umsetzung kreativer Visionen.«

Stets steht der Kunde im Mittelpunkt. »Große Namen und Titel sind toll, aber die Vielfalt und die Unterstützung kleinerer Produktionen und Nachwuchsprojekte sind genauso wichtig und werden von uns aktiv mit gleicher Sorgfalt, Kreativität und Engagement beworben und unterstützt«, so Peter Matthäi, Geschäftsführer der MBF Filmtechnik.