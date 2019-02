Lösung für SonoVTS

Der Geschäftsbetrieb von SonoVTS wird in die neu gegründete SonoVTS Media GmbH eingebracht, hinter der laut Unternehmensangaben ein privater Investor steht. SonoVTS Media übernimmt die Mitarbeiter und die laufenden Projekte, so Geschäftsführer Stefan Krömer.

»Es ist nicht nur die schnellstmögliche, sondern im Interesse der Mitarbeiter wie der Gläubiger und Kunden auch die bestmögliche Lösung«, erläuterte Rechtsanwalt Stefan Waldherr den Mitarbeitern.

Das im vergangenen Jahr an den neuen Standort in Eching bei Freising gezogene Unternehmen hatte im Dezember Insolvenzantrag gestellt, um den Betrieb wieder auf eine neue wirtschaftlich stabile Basis zu stellen. Das sei nun gelungen:

»Wir haben die Verhandlungen mit einem neuen Investor schnellstmöglich zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können. Damit können der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang am bisherigen Standort fortgeführt und die Arbeitsplätze in Eching erhalten werden. Wir können auch nahtlos alle Kundenaufträge und Projekte weiterführen«, teilen Geschäftsführer Franz Olbert und Insolvenzverwalter Stefan Waldherr von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter mit.