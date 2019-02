News: Kurz und knackig – KW 08.19

Der europäische Fußball-Dachverband UEFA will seine Videoarchive per Streaming vermarkten. Der wiedergewählte Präsident Aleksander Ceferin kündigte eine Online-Plattform an, die »in den nächsten sechs Monaten« – also zum Saisonbeginn – startet. Man bereite »historische Partnerschaften mit den auf diesem Gebiet weltweit führenden Unternehmen« vor.