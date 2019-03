News: Kurz und knackig – KW 10.19

Das PayTV kündigt Livesport in UltraHD für März an. Am Beginn stehen die Formel1-Saisoneröffnung in Melbourne am 16./17. März und das Rennen in Bahrain (30.3./31.3.). Am 24. März steht die EM-Qualifikation Niederlande gegen Deutschland auf dem Programm. Die Nutzung über RTL UHD ist für HD+-Kunden kostenlos. Gleiches gilt für die Box-Sendung am 28. März als Kabel Eins UHD Event auf UHD1.