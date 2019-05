News: Kurz und knackig – KW 20/2019

Der erste Kinosaal Deutschlands mit Dolby Vision wurde am 11. Mai im Mathäser Filmpalast in München eröffnet. Laut Betreiberfirma Kinopolis sahen an den ersten beiden Tagen rund 1.200 Zuschauer die »Avengers: Endgame« und »Pokémon Meisterdetektiv Pikachu« in dem Bild- und Tonformat.