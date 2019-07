Der »Sky Sport Summit« ist eine Networking- und Infoveranstaltung für Broadcaster, Hersteller und Rechteinhaber im Sportübertragungsumfeld.

Ende Juni trafen sich beim »Sky Sport Summit 2019« Brancheninsider und Partner von Sky, im Hintergrund der Verband »Sports Video Group Europe« (SVG). Passender als Alessandro Reitano, VP Sports Production von Sky Deutschland, hätte wohl keiner die Gäste in der Medienalle 24 im Sky Sport HQ in Unterföhring in einem Studio von Sky Sport begrüßen können, denn Reitano fungierte in einer Doppelrolle: Er ist auch Chair des Advisory Boards von SVG Europe.

Laut Motto des SVG Europe ist Zweck dieses Verbands, dass »Ligen, Eigentümer, Teams, Sender, Webcaster, Ü-Wagen und Technologieanbieter voneinander lernen, dabei Visionen und Innovationen umsetzen«. Schon zum fünften mal fand nun Ende Juni 2019 der jährliche »Sky Sport Summit« statt.

Sozusagen als Gastgeber und Veranstalter gleichermaßen, wünschte Alessandro Reitano den Teilnehmern ein interessantes Programm.

Moderiert wurde der Veranstaltungstag von Gert Zimmermann, Hauptsponsor war Broadcast Solutions.

Zum Kickoff hielt Speed-Bergsteiger und Dynafit-Director Benedikt Böhm einen Vortrag zu seinen selbst gewählten und auch einigen unerwarteten Challenges seines sportlichen und beruflichen Werdegangs.

Dann begannen Einzelvorträge und Panels zu eher branchenspezifischen Themen. Die meisten dieser Vorträge und Panels stehen in der unten eingefügten Videoaufzeichnung zur Verfügung. Die Details zu den Themen und Panel-Teilnehmer sind unten aufgelistet.







Wesentlicher Aspekt des »Sky Sport Summit« war — unabhängig von den im folgenden aufgelisteten einzelnen Vorträgen und Panels — ganz zweifellos auch der Networking-Aspekt: Die Teilnehmer konnten neue Kontakte knüpfen und vorhandene pflegen.

Themen und Teilnehmer

Beautiful World of Sports

Alexander Günther, Managing Director, Sportcast GmbH

Thomas Riedel, Managing Director, Riedel Communications,

Dr. Remo Ziegler, VPPM Sports, Vizrt

Stefan Kramper, Director Content & Sports, Dolby

Digital Transformation: The Technology and the Business behind it

Daniel Url, Managing Director, Qvest Media GmbH

Thomas Gunkel, Market Director Broadcast, Skyline Communications

Florian Diederichsen, CTO, Dazn

Thies Haase, SVP Metadata Management, ProSiebenSat.1

Sunday Night Football

Ken Goss, SVP of Remote Operations & Production Planning, NBC Sports

The Story behind eSports

Timm Kraeft, CvD eSports ran Redaktion, 7Sports, als Panel Presenter

Jens Fischer, Global Esports Specialist, EVS

Bernhard Mogk, SVP Global Sales & Business Development, ESL

Mitch Rosenthal, Head of Production & Operations, Riot Esports

At the Digital Campfire

Dirk Ziems, Managing Partner, Concept M

Sports Rights Fragmentation

Dr. Holger Blask, Director Audiovisual Rights, DFL

Thomas Höher, ExecutiveDirector Media Sales, T.E.A.M. Marketing

Christian Frodl, Director Sports Rights & Commercialization, Sky Deutschland

Keine Story mehr verpassen? Einfach hier den Newsletter abonnieren.