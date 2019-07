Nasa TV Live-Feed zum 50. Jahrestag von Apollo 11

Der umfassende Videomanagement- und Verbreitungsservice LiveU Matrix erlaubt TV- und Online-Sendern, die Live-Videos zur historischen Raumfahrtsmission IP-basiert zu übernehmen.

Am 19. Juli 2019, dem 50. Jahrestag von Apollo 11, wird Nasa TV ein Live-Special zu der geschichtsträchtigen Mondexpedition ausstrahlen. Die Live-Sendung trägt den englischen Titel: »Nasa’s Giant Leaps: Past and Future – Celebrating Apollo 50th as we Go Forward to the Moon«. Rundfunkanstalten erhalten die Möglichkeit, den Live-Feed kostenlos per IP über die Content-Management- und Distributions-Plattform LiveU Matrix abzugreifen.

Mike Savello, Vertriebsdirektor von LiveU in Amerika, sagt: »Mit LiveU Matrix können TV-Anstalten hochwertiges Live-Videomaterial empfangen und die Inhalte verbreiten, ohne selbst ein Produktionsteam zur Berichterstattung vor Ort schicken zu müssen. Stattdessen sind sie in der Lage, den Nasa-Feed abzugreifen und in ihre Nachrichten-Sendungen einzubauen.«

Seit dem Launch im April 2019 wurde LiveU Matrix von großen Newsorganisationen wie CBS, CNN, Cox Media Group, Meredith Corporation, Quincy Media oder Sinclair Broadcast Group erfolgreich eingeführt.

Nasa TV wird live von verschiedenen Locations berichten: dem Kennedy Space Center in Florida, dem historischen, neu restaurierten Apollo Kontrollraum im Johnson Space Center in Houston und dem Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. Das Live-Special wird die Geschichte der Mondfahrt erzählen und einen Ausblick auf künftige Mondexpeditionen der Nasa geben. Zudem werden Astronauten der Mission Apollo 11 zusammen mit aktuellen und künftigen Astronauten sowie Wissenschaftler, Ingenieure und viele andere ihre persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen einbringen und einige bisher unveröffentlichte Anekdoten über die Reise zum Mond erzählen.

Die Live-Show wird am Freitag, dem 19. Juli 2019, um 19:00 Uhr CEST stattfinden. Zuschauer können die Sendung auf Nasa Live verfolgen.

Infos zur Live-Feed-Integration: LiveU Support unter +1-877-885-4838 oder matrix@liveu.tv.