News: Kurz und knackig – KW 33/2019

Für den gerade angelaufenen 5G-Test in Beijing wurden Sende- und Netzwerk-Komponenten geliefert. Ein SFN an drei Standorten im Abstand von 10 km sendet mit je 1 kW Leistung auf 754 MHz auf nur 5 (später 10) MHz Bandbreite. Ein Regelbetrieb soll mit den Olympischen Winterspielen 2022 in der Hauptstadt beginnen.