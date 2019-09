News: Kurz und knackig – KW 37/2019

Die Aktionäre befürworten die Zusammenführung spanischen und italienischen Firmen in der niederländischen Holding »Media for Europe«. Teilhaber und Konkurrent Vivendi konnte das nicht verhindern. Die Berlusconis werben um die »Mitwirkung« anderer europäischer Broadcaster an ihrer Paneuropa-Strategie und schielen weiter auf die Übernahme von ProSiebenSat1.