Codex und Pix heißen jetzt X2X

Codex wurde im April 2019 durch Pix erworben. Nun firmieren die beiden Unternehmen unter dem neuen Namen X2X.

Im April 2019 hatte das amerikanische Unternehmen Pix das britische Unternehmen Codex übernommen. Nun firmieren die vereinigten Unternehmen als X2X Media Group. Gemeinsam bietet das Unternehmen technische Workflow- und Recording-Lösungen für zeitgemäße Filmproduktion an.

Wie bisher schon Pix und Codex, will künftig auch X2X mit Kameraherstellern und Kreativen im Bereich Kamera, Regie und Postproduction zusammenarbeiten um Lösungen zu finden, die praxisgerecht, effizient und kreativ den kompletten Filmproduktionsprozess unterstützt — vom Dreh, über die Postproduction, bis zur Distribution.

Dabei ging es dem Führungsteam um einen einheitlichen Markenauftritt der Gruppe innerhalb der Unterhaltungsindustrie. Die jeweilige Identität und ihre unabhängigen Vermarktungswege sollen erhalten bleiben. Die neue Marke soll an den Ruf der beiden Unternehmen anknüpfen und weiterhin für Innovations- und Engineering-Stärke stehen.

»Seit der Übernahme von Codex durch Pix im April haben wir hart gearbeitet«, sagt Marc Dando, bisher bei Codex und nun Chief Design Officer von X2X. »Die gemeinsame Marke soll die beeindruckenden Synergieeffekte zwischen den Teams widerspiegeln, was sich auch auf die Tools auswirkt, die wir für führende Kreative, Filmemacher und Studios auf der ganzen Welt entwickeln.«

»Die Produktionslandschaft verändert sich rasant, und die Entwicklung unserer Toolsets adressiert die Anforderungen der Praxis«, kommentiert Eric Dachs, der Gründer und CEO von Pix und nun Chief Executive Officer von X2X. »Als X2X Media Group haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, der Branche ein schnelles, sicheres, globales und kollaboratives Ökosystem zu bieten, das sowohl die Kreativität als auch die Kosteneffizienz steigert.«

Der Hauptsitz von X2X liegt in San Francisco, die Engineering-Aktivitäten in Wellington, Odessa, Budapest, London und Royal Leamington Spa sowie weiteren Vertriebs- und Supportbüros in New York und Los Angeles sollen ausgebaut werden.

Das können die Produkte

Eine der Workflow-Lösungen von Pix OnSet kann so genutzt werden: Jeder Take am Set kann dem Regisseur als Clip auf einem Tablet angezeigt werden. Er kann Anmerkungen und Notizen dazu direkt nach der Aufnahme hinzufügen. Diese Notizen werden dann sicher über Pix an alle genehmigten Mitglieder der Produktion hochgeladen, die sie zusammen mit Bilddateien sehen und überprüfen können. Andere Produktionsmitarbeiter, die dafür authorisiert werden — wie etwa der DoP — können ebenfalls eigene Notizen hinzufügen. Diese Notizen werden zusammen mit den Bilddateien und anderen Metadaten sicher bis zur Redaktion und Postproduktion übermittelt.

Codex stellt Recording- und Workflow-Lösungen für die digitale High-End-Filmproduktion her: Direkt am Set, beim Handling, Backup und Kodieren des Materials und auch beim virtuellen und physischen Transport der Aufzeichnungen. Mehrere Kamerahersteller im High-End-Filmbereich nutzen auch direkt Speichermedien von Codex.