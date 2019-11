News: Kurz und knackig – KW 47/2019

Xerox vs HP – wer schluckt wen? Mediaset vs Vivendi – Vivendi passt. Disney+ vs. Wettbewerber – drei Riesen teilen sich 2025 den Streaming-Markt. D vs. UK – die Bundesregierung pumpt 1,1 Mrd. Euro in Funklöcher, die britische Labour-Opposition will die Netze nationalisieren.