Broadcast Innovation Day 2019

Panel-Diskussionen und eine Hausmesse mit Partnern lockten rund 350 Teilnehmer zum Hauptsitz von Broadcast Solutions in Bingen.

Am 28. November 2019 lud der Systemintegrator Broadcast Solutions zu einer eintägigen Veranstaltung an seinen Hauptsitz in Bingen: drei Panel-Diskussionen und eine Hausmesse standen auf dem Veranstaltungsplan des Broadcast Innovation Days. Rund 350 Teilnehmer aus 30 Ländern folgten der Einladung und machten den Event zu einem internationalen Branchentreffen.







Stefan Breder, CEO der Broadcast Solutions GmbH, sagt zur Veranstaltung: »Wir haben mit den Broadcast Innovation Days vor Jahren eine Veranstaltungsreihe etabliert, die sich immer mehr zu einem Treffen der internationalen Broadcast-Branche entwickelt hat. Die diesjährige Ausgabe war bisher der Höhepunkt. Als internationales Unternehmen ist es für uns enorm wichtig, unsere Innovationsführerschaft zu zeigen und internationale Besucher nach Bingen zu locken. Die kompakte Größe und der direkte Kontakt zu und zwischen den Besuchern machen den Charme des Broadcast Innovation Days aus. Nirgendwo sonst in Europa kann man so viele verschiedene, im Bau befindliche oder abgeschlossene Broadcast-Projekte an einem Ort sehen. Der Wissenstransfer für die Branche mit Diskussionen und persönlichen Gesprächen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir mit dieser Veranstaltung fördern wollen. Der enorme Zuspruch zeigt uns, dass wir mit diesem Ansatz genau richtig liegen.«







Im Rahmen des eintägigen kostenlosen Events konnten sich die Besucher mit Demos, Vorträgen, Panels und einer Ausstellung über neue Produkte und Zukunftstechnologien der Broadcast-Welt informieren.

Unter dem Motto »Explore the trail« stand dabei nicht nur die Präsentation aktueller Projekte im Fokus — in den Hallen der Broadcast Solutions waren mehr als zehn im Bau befindliche Ü-Wagen zu sehen. Auch der Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche war und ist ein ebenso wichtiges Anliegen des Veranstalters. Die Experten von Broadcast Solutions informierten über neue Ansätze und Innovationen aus Projekten, an denen das Unternehmen rund um die Welt arbeitet.

In einem eigenen Ausstellungsareal zeigten mehr als 35 Hersteller ihre Produkte und Lösungen.

Ein weiteres Highlight, wie schon bei den vergangenen Broadcast Innovation Days, waren wieder einmal die Panel-Diskussionen, bei denen Produzenten, Hersteller und Systemintegratoren über die aktuellen Fragen der Broadcast-Industrie diskutierten.

So standen Themen wie SMPTE-2110-Normierung, die Vorteile von Remote-Produktionen oder die Frage, ob Hardware auch in der TV-Branche durch Software abgelöst wird, im Vordergrund. Die Teilnehmer waren:

Talk/Stop 2110

Jan Eveleens, Director Business Development Video Solutions, Riedel

Joachim Kuhnen, Strategic Solution Manager EMEA, Imagine Communications

Zoltan Matula, Regional Sales Manager Central Europe, Newtek

Phil Myers, Chief Technology Officer, Chair of the Advisory Board, Lawo

Claus Pfeifer, Head of Connected Content Acquisition – Media Solutions, Sony

Are there use cases for Remote Production?

Larissa Görner, Director Advanced Live Solutions, Grass Valley

Svein H. Haugen, VP Business Partner Sales, Nevion

Geert Thoelen, Transition Manager, NEP Belgium

Carsten Higler, Hauptabteilungsleiter SWR, SWR Germany

Hardware is dead!

Kuban Altan, Head of Research and Development, Zero Density

Pierre Mestrez, VP Pre-Sales and Channel Partners, Simplylive

Marcel Koutstaal, Vice-President & General Manager Cameras, Grass Valley

Laurent Petit, Vice President Products, EVS

Alle Panel-Diskussionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Youtube-Kanal von Broadcast Solutions zur Verfügung gestellt werden.

Bei einem gemeinsamen Dinner ließen die Besucher den Tag mit Meinungsaustausch und Networking ausklingen. Mit dem Broadcast Innovation Day 2019 in Bingen setzte Broadcast Solutions einen markanten Höhepunkt der Veranstaltungsreihe. Bereits 16 Ausgaben der Broadcast Innovation Days fanden auf der ganzen Welt statt.