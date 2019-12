News: Kurz und knackig – KW 51/2019

Wegen eines Schmorbrandes an der Isolierung einer Kaltwasserleitung musste das NDR-Gebäude am Rothenbaum am 12. Dezember zeitweise geräumt werden. NDR Info übernahm kurzzeitig das Programm von NDR2, auch NDR 90,3 musste den Programmablauf ändern. Nach einer Durchlüftung wurde das Gebäude von der Feuerwehr freigegeben.