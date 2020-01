Neuer Sales Director bei Broadcast Solutions UK

JP Delport ist neuer Sales Director von Broadcast Solutions UK und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Broadcast- und Kommunikationsbranche mit.

2019 hat Broadcast Solutions im britischen Basingstoke ein neues Büro eröffnet. Nun ergänzt das Unternehmen sein Team in UK: Seit Januar 2020 ist JP Delport neu im Team als Sales Director Broadcast Solutions UK.

Mit diesem Neuzugang will Broadcast Solutions sein Engagement auf dem britischen Markt untermauern und verstärkt sein engagiertes sechsköpfiges dortiges Team, um der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen nachzukommen.

JP Delport bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Broadcast- und Kommunikationsbranche mit, die er in Führungspositionen bei einigen er innovativsten Unternehmen der Branche gesammelt hat, darunter DTC, Presteigne Broadcast Hire und Vislink. Als Sales Director wird er für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Projekten der Systemintegration und dem Produktverkauf verantwortlich sein.

JP Delport: »Mit dem neuen Büro, das eng in das global agierende Unternehmen eingebettet ist, werden wir nicht nur unsere Marktpräsenz in Großbritannien ausbauen, sondern auch aktiv an anderen Projekten auf der ganzen Welt arbeiten.«

Antti Laurila, Global Sales Director und Managing Director Broadcast Solutions UK: »Wir sind sehr froh, dass JP Delport Teil der Broadcast Solutions Familie ist. Er bringt eine Fülle an relevantem Wissen und ausgezeichnete Kontakte in der Broadcast- und Kommunikationsbranche mit.«