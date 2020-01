Gelungener Auftakt: Hamburg Open auf dem Messegelände

Vorträge, Paneldiskussionen, Networkung und eine gute Stimmung bei Ausstellern und Besuchern – den Hamburg Open gelang ein gelungener Jahresauftakt für die Technik- und Kreativschaffenden der Broadcast- und Medientechnikbranche.

Am 22. und 23. Januar 2020 trafen sich 133 Aussteller und mehr als 1.500 Fachbesucher auf dem Innovations-und Networking-Event, um sich zu neuesten Produkthighlights auszutauschen, sich auf dem Vortragsprogramm über aktuelle Branchenthemen zu informieren oder um neue Kontakte zu knüpfen. »Das ist ein begeisterndes neues Format, das hervorragend zu uns passt. Wir sind sehr zufrieden. Die Premiere ist rundum gelungen«, freut sich Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Max Below, Geschäftsführer bei Studio Hamburg MCI, ergänzt: »Der einzigartige Mix aus Networking-Event, Expo und umfangreichen Vortragsprogramm hat Aussteller und Besucher überzeugt. Es ist ein Branchentreff für die Medientechnologie mit zukunftsweisendem Ausblick.«

Die Zufriedenheit der Aussteller spiegelt sich besonders in den Anmeldungen für die Hamburg Open 2021 wider. Bereits über 50 Prozent der Ausstellungsfläche für das Folgeevent sind schon wieder vergeben. »Wir haben interessantes Wachstum verzeichnet, dennoch ist es irgendwie ein Nach Hause kommen. Man trifft Freunde, Bekannte, die Community eben«, so Jan Ehrlich, Geschäftsführer DirectOut.

Vorträge und Einblicke in die Arbeitswelt

Von Ausstellerpräsentationen über anwendungsnahe Fachvorträge bis hin zu intensiven Diskussionsrunden – das umfangreiche Rahmenprogramm, verteilt auf zwei Bereiche, stieß auf großes Besucherinteresse und gab viele Ein- und Ausblicke in die relevanten Themen der Branche. Etliche Besucher nutzten direkt vor Ort die Chance mit bekannten Branchengrößen über Anwendungsbeispiele und Best Practice zu diskutieren. Mit der Recruitment Area gab es erstmals ein gezieltes Angebot für Studenten, Absolventen und Jobsuchende, die in kurzen Unternehmens-Pitches potentielle Arbeitgeber kennenlernen und sich über berufliche Anforderungen informieren konnten.

Networking

Während des gesamten Events nutzten Aussteller und Besucher die Möglichkeit, sich auf der großzügigen Networking Area bei Snacks und Getränken zu den Eindrücken vor Ort auszutauschen, Kundengespräche zu führen oder einfach mal Pause zu machen. Ein zusätzliches Highlight für alle Teilnehmer war dort das gemeinsame Get-Together am Mittwochabend. Aussteller und Besucher folgten der Einladung, in zwangloser Atmosphäre ihre Kontakte zu vertiefen und zu späterer Stunde mit der Branche und der fünfköpfigen Liveband zu feiern.

Hamburg Open 2021

Die nächsten Hamnburg Open finden am 20. und 21.01.2021 in der Halle H am CCH (Congress Center Hamburg) statt. Der Umzug in diese Location ermögliche weiteres Wachstum.