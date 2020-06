OSF und Arri System Group bauen virtuelle Produktionsstudios

Die zur Arri-Gruppe gehörende Arri System Group und das britische Technologieunternehmen On-Set Facilities schließen eine Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie Dienstleistungen für integrierte Lösungen in virtuellen Produktionsstudios anbieten — von der Planung bis zur Realisierung.

Die Arri System Group ist spezialisiert auf schlüsselfertige insbesondere lichttechnische Lösungen für den Bereich Broadcast & Media. Strategisch haben dabei in den Projekten Anwendungen und die Implementierung von Augmented-Reality- (AR), Virtual-Reality- (VR) und Mixed-Reality-(MR)-Technologien eine wachsende Bedeutung. Diese versprechen deutliche Effizienzsteigerungen verbunden mit neuen kreativen Möglichkeiten.

»Ich bin sehr stolz auf die Partnerschaft mit der Arri System Group«, betont Asa Bailey, Director of Technology und Inhaber von On-Set Facilities. Und weiter: »Mit dieser Allianz können wir unser Wissen über virtuelle Produktionssysteme nutzen, um globalen Kunden noch mehr erstklassige On-Set-Technologie zu liefern. Wir können nun mit absoluter Überzeugung schlüsselfertige Komplettlösungen für On-Set-VFX und virtuelle Produktionsstudios entwickeln und anbieten und so den wachsenden Bedarf an On-Set-Technologie von großen Filmstudios, Produktionsfirmen und Rundfunkanstalten besser erfüllen.«

On-Set Facilities fertigt Echtzeit-Computersysteme für den Einsatz am Set. Heute ist das Unternehmen mit Verkaufs- und Supportbüros in Madrid und Los Angeles präsent. Es entwickelt ein komplettes Angebot an On-Set-VFX- und virtuellen Produktionslösungen, von kamerainterner VFX (LED) und Mixed-Reality-Anwendungen (Green Screen) bis hin zur komplett virtuellen Produktion.

»Diese Partnerschaft ist einer von vielen Schritten, die Arri unternimmt, um den Kunden virtuelle Produktion- und Echtzeitlösungen anzubieten«, erklärt David Levy, Regional Business Development Director bei Arri. »Wir glauben, insbesondere in diesen unsicheren Zeiten, an den Wert dieser Systeme und daran, wie sie unseren Kunden die Produktion ihrer Inhalte und – noch wichtiger – ihrer Kunst ermöglichen. Auch als Konsumenten schätzten wir das mehr denn je. Durch die Partnerschaft mit OSF ist Arri in der Lage, der Branche zusätzliche Expertise und Stabilität zu bieten. Diese Qualitäten erwarten unsere Kunden und verlassen sich darauf. Sie ermöglichen ihnen, ihre Geschichten auch in Zukunft zum Leben zu erwecken.«

Mit seiner Expertise bei HD- und 4K/HDR-Kamerasystemen, Beleuchtung, Postproduktion und Verleih will Arri ein tiefes Verständnis der Workflows und Umgebungen bei der Produktion von Inhalten bieten. Die Arri System Group stellt schlüsselfertige Beleuchtungslösungen für die Produktionsinfrastrukturen von morgen auf globaler Ebene zur Verfügung, betont der Anbieter. Das Leistungsspektrum der Arri System Group umfasst Beratung, Konzeption, 3D-Visualisierungen, Projektplanung, Integrationsmanagement, Schulung und Nachbetreuung.

Arri und OSF sind sich sicher: Durch die Partnerschaft von On-Set Facilities und der Arri System Group haben die Kunden beider Unternehmen nun Zugang zum Besten bei der Integration von On-Set-Technologie und der Entwicklung von virtuellen Produktionssystemen, inklusive Dienstleistungen in den Bereichen Studiodesign, Beleuchtung, Infrastruktur, Redundanz, Support, Finanzen und Geschäftsplanung.