Riedels Managed Technology-Team arbeitet sicher mit DisTag

Riedels neuer Distanzmonitor »DisTag« spielt eine wesentliche Rolle auf dem Weg zum Regelbetrieb beim Wuppertaler Unternehmen. Alle Mitarbeiter der Managed Technology Division werden mit einem DisTag ausgestattet. Das kompakte Gerät alarmiert seine Träger, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand zu anderen Personen unterschritten wird.

Riedels Managed Technology Division liefert schlüsselfertige Lösungen für Medienproduktionen und globale Events, die auf einem skalierbaren Signal-Backbone basieren. Riedel-Technologie ist bei zahlreichen internationalen Projekten im Einsatz, darunter große Festivals, internationale Gipfeltreffen sowie globale Sportveranstaltungen, wie die Sommerspiele oder hochkarätige Segelwettbewerbe.

»Unsere Projekte laufen wieder an, und wir sind jetzt an einem Punkt, an dem die Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung verstärkt vor Ort präsent sein müssen – und zwar absolut sicher. Für uns eine gute Gelegenheit, das DisTag-Konzept auch intern unter Beweis zu stellen«, so Lutz Rathmann, Direktor Managed Technology Division bei Riedel. »Tools wie DisTag ermöglichen es Unternehmen weltweit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz zu bringen und zugleich ihre Sicherheit zu gewährleisten.«

Mit seinem kompakten und minimalistischen Design (nur 93 x 41 Millimeter groß und 61 Gramm schwer) ist DisTag ideal für Medien- und Veranstaltungsproduktionen, Industriebetriebe, Einzelhändler, medizinische Einrichtungen sowie öffentliche und kulturelle Institutionen. Das Gerät bietet drei Signalstufen: einen Vibrationsalarm (haptisch), ein dreistufiges LED-Signal (optisch) und ein dreistufiges Tonsignal (akustisch).

Die Distanzgrenzen der Warnstufen können nach geltenden Vorschriften angepasst und individuell festgelegt werden. Zudem können einzelne Tags mithilfe der »Friendly-Funktion« in miteinander kompatible Gruppen aufgeteilt werden, innerhalb derer auch bei näherem Kontakt kein Alarm ausgelöst wird. DisTag kann praktisch überall eingesetzt werden, ob in Innen- oder Außenbereichen, und seine integrierte Batterie liefert Energie für bis zu 12 Stunden.